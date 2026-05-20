Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Названы судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка

Названы судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка

Сегодня, 18:11
7

РФС назначил арбитров и инспектора на суперфинал FONBET Кубка России.

24 мая (воскресенье)

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Буланов; резервный ассистент – Денис Петров; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Николай Левников.

Для Инала Танашев из Нальчика игра «Спартака» и «Краснодара» станет первым финалом в карьере. 28-летний арбитр станет самым молодым рефери в истории финалов национального кубка.

Ранее это достижение принадлежало Михаилу Вилкову. В 2012 году он получил назначение на решающий матч турнира между «Рубином» и «Динамо», на тот момент судье было 32 года.

Танашев ещe весной 2024-го года работал на матчах Второй лиги. Впервые он получил назначение на роль главного судьи 27 июля 2025 года на игру РПЛ между «Оренбургом» и «Динамо Мх».

Еще по теме:
Прогноз Генича, кто выиграет Кубок России 7
Шалимов определил фаворита в суперфинале Кубка России 14
Источник: официальный сайт РФС
Россия. Кубок Краснодар Спартак Танашев Инал
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1779290084
Как бы на тропку Вилкова не свернул
Ответить
Цугундeр
1779290780
) В поле- кунаки Мусаева, зато общак стерегут петрозаводчанин и дядька из Владика. Голодные- аж жуть берёт..)) Будет интересно.)
Ответить
rash1959
1779291238
Танашев, Мухтаров, Хатуев - очень символично для ... страны. А лет через десять будет -кимы-сяи-гуены-ухуены
Ответить
...уефан
1779291351
...ё-моё, одно зверьё!...
Ответить
Desma
1779292855
Танашев, несмотря на молодость, судит уверенно. Последний матч в Премьер-лиге «ЦСКА Москва — Зенит» (1:3) отсудил достаточно хорошо. Недовольными были только болелы Спартака. Ранее, в апреле 2026 Инал судил матч «Спартак Москва» — «Локомотив Москва» (2:1). Тогда претензий вроде не отмечалось. Посмотрим как он отсудит финал кубка. Работа предстоит не шуточная......
Ответить
ySS
1779293763
Парень без явных косяков, в тех матчах что видел. Лишь бы наши игроки не делали невынужденных ошибок...
Ответить
Главные новости
ВидеоКокорин прокомментировал свой уход из «Ариса»
19:11
Пономарев объяснил, почему Акинфееву следует закончить карьеру
19:01
2
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
1
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
7
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
12
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Все новости
Все новости
Прогноз Генича, кто выиграет Кубок России
Вчера, 22:02
7
Шалимов определил фаворита в суперфинале Кубка России
Вчера, 18:06
14
Игрок «Спартака» признан лучшим латералем сезона Кубка России
17 мая
5
Вердикт РФС по отмене удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА
16 мая
7
Аршавин назвал «Спартак» фаворитом в суперфинале Кубка против «Краснодара»
15 мая
14
«Спартак» оштрафован за победный кубковый матч с ЦСКА
14 мая
3
В сервисе, продающем билеты на суперфинал Кубка России, отреагировали на поломку сайта фанатами «Спартака»
14 мая
Определено время начала суперфинала Кубка России «Спартак» – «Краснодар»
14 мая
2
Болельщики «Спартака» сломали сайт по продаже билетов на суперфинал Кубка России
14 мая
43
ФотоОпределен лучший вратарь Кубка России
14 мая
Мажич проанализировал спорный момент из матча «Краснодар» – «Динамо»
13 мая
Вердикт Мажича по отмене удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА
13 мая
6
Бубнов раскрыл, за кого будет болеть в суперфинале Кубка России: «Я симпатии, как и жен, не меняю»
12 мая
3
Черчесов прокомментировал новости о назначении в «Локомотив»
10 мая
4
Семшов определил, кто подвел ЦСКА в проигранном матче со «Спартаком»
9 мая
2
Подробности нестандартного возвращения «Динамо» из Краснодара в Москву
9 мая
1
Букмекеры отказали «Спартаку» в статусе фаворита кубкового суперфинала против «Краснодара»
8 мая
3
Семин оценил вероятность победы «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка
8 мая
4
Глебов – о травме: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца на ноге»
8 мая
1
Игроки «Динамо» не могут вылететь из Краснодара
8 мая
1
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
8 мая
1
Тюкавин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»
8 мая
2
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
8 мая
6
Пономарев – о футболисте ЦСКА: «Никакущий, как с ним добывать результат?»
8 мая
8
Кордоба высказался о кубковой победе «Краснодара» над «Динамо»
8 мая
2
Мусаев прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
7 мая
1
Гусеву не понравились два вопроса журналистов после поражения «Динамо» от «Краснодара»
7 мая
6
ВидеоСкопинцев спас «Динамо» от гола, приняв удар лицом
7 мая
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 