Названы судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка

РФС назначил арбитров и инспектора на суперфинал FONBET Кубка России.

24 мая (воскресенье)

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Буланов; резервный ассистент – Денис Петров; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Николай Левников.

Для Инала Танашев из Нальчика игра «Спартака» и «Краснодара» станет первым финалом в карьере. 28-летний арбитр станет самым молодым рефери в истории финалов национального кубка.

Ранее это достижение принадлежало Михаилу Вилкову. В 2012 году он получил назначение на решающий матч турнира между «Рубином» и «Динамо», на тот момент судье было 32 года.

Танашев ещe весной 2024-го года работал на матчах Второй лиги. Впервые он получил назначение на роль главного судьи 27 июля 2025 года на игру РПЛ между «Оренбургом» и «Динамо Мх».