Мажич проанализировал спорный момент из матча «Краснодар» – «Динамо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич разобрал дискуссионный эпизод, произошедший в кубковой игре между «Краснодаром» и «Динамо».

Команды встречались в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

Краснодарцы выиграли в серии пенальти после двух нулевых ничьих.

Ответный матч на «Ozon Арене» обслуживал Артем Чистяков.

На 54-й минуте он не назначил 11-метровый в ворота «Краснодара» за падение Константина Тюкавина в чужой штрафной площади после контакта с Валентином Пальцевым.

«Там был очень высокий мяч, на который смотрели оба игрока. Там был контакт, не хочу спорить. Был контакт корпусом.

Не могу там увидеть большого толчка и какого‑то контакта руками. Для меня это футбольный момент, здесь нет пенальти», – сказал Мажич.