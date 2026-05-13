Мажич проанализировал спорный момент из матча «Краснодар» – «Динамо»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич разобрал дискуссионный эпизод, произошедший в кубковой игре между «Краснодаром» и «Динамо».
- Команды встречались в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
- Краснодарцы выиграли в серии пенальти после двух нулевых ничьих.
- Ответный матч на «Ozon Арене» обслуживал Артем Чистяков.
- На 54-й минуте он не назначил 11-метровый в ворота «Краснодара» за падение Константина Тюкавина в чужой штрафной площади после контакта с Валентином Пальцевым.
«Там был очень высокий мяч, на который смотрели оба игрока. Там был контакт, не хочу спорить. Был контакт корпусом.
Не могу там увидеть большого толчка и какого‑то контакта руками. Для меня это футбольный момент, здесь нет пенальти», – сказал Мажич.
