Экс-судья ФИФА высказался об отмене второго гола «Ротора»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал решение судей отменить второй гол «Ротора» в ответном стыковом матче с «Акроном».

Волгоградцы победили в гостях 1:0 после поражения 0:2 в первой встрече.

На 69‑й минуте субботней игры «Ротор» забил второй мяч, но после видеопросмотра арбитр решил отменить гол Саида Алиева из‑за нарушения в атаке.

– Стоило ли отменять второй гол «Ротора»?

– Это мужская контактная борьба. Мы видим, что есть контакт между игроками, но нет откровенного действия. Поэтому очень странно. Судья стоит в хорошей позиции, все видит, засчитывает гол. И потом ВАР вмешивается… То есть мы превращаем футбол в игру каких‑то контактов. Сложно объяснить, что это фол.

ВАР изобрели, чтобы помогать игре. Но что‑то мне кажется, что этими легковесными пенальти и прочими решениями просто убиваем весь дух и смысл мужской игры.

– То есть вам не очень понятно, почему ВАР вмешался и почему решение было пересмотрено?

– Я прекрасно понимаю, почему вмешался ВАР. Рефери на ВАР что‑то там увидел – нападающий сзади, защитник впереди, происходит какой‑то контакт. Проще идти легким путем, что нападающий подтолкнул… Но, опять‑таки, мы все любим игру за мужские контакты, за борьбу.

И когда приходил Мажич, он говорил: «Я не хочу легковесных пенальти». Но мы видим, к сожалению, наш чемпионат превратился в ВАР‑чемпионат, где ВАР регулярно вмешивается в процесс. И даже в этой игре арбитр два раза прибегал к помощи ВАР.

К моему большому сожалению, в этом году у нас было очень много легковесных пенальти и чего‑то подобного, как сегодня, когда отменяют чистые голы, когда все болельщики футбола недоумевают. Мы же должны все понимать!

А когда тут никто не понимает и нам объясняют, что мы все якобы неправильно интерпретируем правила… Мне кажется, футбол любили за консервативность в трактовках, а сейчас все поменялось.