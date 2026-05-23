Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-судья ФИФА высказался об отмене второго гола «Ротора»

Вчера, 21:30
7

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал решение судей отменить второй гол «Ротора» в ответном стыковом матче с «Акроном».

Волгоградцы победили в гостях 1:0 после поражения 0:2 в первой встрече.

На 69‑й минуте субботней игры «Ротор» забил второй мяч, но после видеопросмотра арбитр решил отменить гол Саида Алиева из‑за нарушения в атаке.

– Стоило ли отменять второй гол «Ротора»?

– Это мужская контактная борьба. Мы видим, что есть контакт между игроками, но нет откровенного действия. Поэтому очень странно. Судья стоит в хорошей позиции, все видит, засчитывает гол. И потом ВАР вмешивается… То есть мы превращаем футбол в игру каких‑то контактов. Сложно объяснить, что это фол.

ВАР изобрели, чтобы помогать игре. Но что‑то мне кажется, что этими легковесными пенальти и прочими решениями просто убиваем весь дух и смысл мужской игры.

– То есть вам не очень понятно, почему ВАР вмешался и почему решение было пересмотрено?

– Я прекрасно понимаю, почему вмешался ВАР. Рефери на ВАР что‑то там увидел – нападающий сзади, защитник впереди, происходит какой‑то контакт. Проще идти легким путем, что нападающий подтолкнул… Но, опять‑таки, мы все любим игру за мужские контакты, за борьбу.

И когда приходил Мажич, он говорил: «Я не хочу легковесных пенальти». Но мы видим, к сожалению, наш чемпионат превратился в ВАР‑чемпионат, где ВАР регулярно вмешивается в процесс. И даже в этой игре арбитр два раза прибегал к помощи ВАР.

К моему большому сожалению, в этом году у нас было очень много легковесных пенальти и чего‑то подобного, как сегодня, когда отменяют чистые голы, когда все болельщики футбола недоумевают. Мы же должны все понимать!

А когда тут никто не понимает и нам объясняют, что мы все якобы неправильно интерпретируем правила… Мне кажется, футбол любили за консервативность в трактовках, а сейчас все поменялось.

Еще по теме:
РПЛ. «Акрон» проиграл «Ротору» (0:1), но сохранил место в лиге 10
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Ротор Акрон Лапочкин Сергей Мажич Милорад Прокопов Андрей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1779561596
Зато "Акрон" с 2 тысячами болельщиков остался в РПЛ,а Волгоград с 20 тысячами-нет.
Ответить
Назарян
1779564654
на куй нужен этот макрон в премьер лиги со своими 500 ста болельщиками вообще судьи *********, что за чемпионат устроили не стыдно ? Ротор должен играть ,у них всегда стадион полный, УРОДЫ,также и гол КОРДОБЫ ОТМЕНИЛИ ,,,
Ответить
Garrincha58
1779566824
Опять всё решается не на поле... млять сколько можно
Ответить
Artemka444
1779572501
Акрон точно вылетит в следующем сезоне
Ответить
Главные новости
Смерть экс-спартаковца, новый клуб Дзюбы, команда РПЛ осталась без тренера, трансфер «Зенита» и другие новости
01:09
Клуб РПЛ остался без тренера
00:39
1
Примера. «Барселона» на финише сезона проиграла «Валенсии» (1:3), Левандовски забил в последнем матче
00:19
Примера. «Реал» победил в Класико (4:2) в последнем туре
00:03
Интервью Березуцкого после ответного стыка «Урала» с «Динамо Мх»
Вчера, 23:25
1
Кубок Германии. «Бавария» победила «Штутгарт» благодаря хет-трику Кейна (3:0) и взяла трофей в 21-й раз
Вчера, 22:58
3
Представитель Дзюбы прояснил, продолжит ли Артем карьеру
Вчера, 22:37
Заявление владельца «Акрона» об уходе Дзюбы
Вчера, 22:31
Раскрыт новый клуб Дзюбы
Вчера, 22:28
7
Тренер «Ротора» обвинил судей в отмене чистого гола
Вчера, 22:03
4
Все новости
Все новости
Обращение «Акрона» к Дзюбе по случаю его ухода
00:47
«Могу пивка попить и в баню пойти, когда хочу»: Смолов – об окончании карьеры
Вчера, 23:57
Парфенов считает, что «Ротор» оплевали
Вчера, 23:33
Символическая сборная сезона РПЛ по версии WhoScored
Вчера, 23:09
1
Представитель Дзюбы прояснил, продолжит ли Артем карьеру
Вчера, 22:37
Заявление владельца «Акрона» об уходе Дзюбы
Вчера, 22:31
Тренер «Ротора» обвинил судей в отмене чистого гола
Вчера, 22:03
4
«Спартаку» предложили взять Дзюбу
Вчера, 21:54
2
Тренера ЦСКА мог забрать другой клуб РПЛ
Вчера, 21:46
5
Экс-судья ФИФА высказался об отмене второго гола «Ротора»
Вчера, 21:30
7
В «Зените» анонсировали встречу с Миллером по трансферам
Вчера, 21:12
2
Дзюба сообщил, остается ли в «Акроне»
Вчера, 20:45
4
РПЛ. «Акрон» проиграл «Ротору» (0:1), но сохранил место в лиге
Вчера, 20:31
10
ВидеоИзвестен пол 6-го ребенка Карпина
Вчера, 20:14
6
Интервью Евсеева после ответного стыка «Динамо Мх» с «Уралом»
Вчера, 19:48
3
Чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру
Вчера, 19:23
1
Березуцкий прокомментировал провал «Урала» в стыках за место в РПЛ
Вчера, 19:10
3
Семин оценил решение ЦСКА сохранить Игдисамова
Вчера, 18:57
1
Андраде трогательно попрощался с «Балтикой» после ухода в «Зенит»
Вчера, 18:47
3
РПЛ. «Динамо Мх» вновь победило в стыках «Урал» (2:0) и сохранило прописку
Вчера, 17:51
19
Аршавин определил, кто более значим для России – Акинфеев или Сафонов
Вчера, 17:33
«Динамо» поставило задачу перед Шварцем.
Вчера, 17:15
13
ВидеоАгаларов забил «Уралу» эффектной паненкой
Вчера, 16:59
Сбежавший из «Зенита» Дуран тренируется с командой из второй лиги
Вчера, 16:31
6
ФотоСтало известно, сколько клубы РПЛ тратят на зарплаты
Вчера, 16:11
5
Мостовой ответил на вопрос о возможном назначении в ЦСКА
Вчера, 15:57
8
Назван лучший тренер сезона РПЛ: «Аплодирую стоя»
Вчера, 15:09
5
В «Динамо» объяснили смену Гусева на Шварца
Вчера, 14:18
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 