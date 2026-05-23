В «Зените» анонсировали встречу с Миллером по трансферам

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал о трансферных планах.

«26 мая у меня вместе с [главным тренером] Сергеем Богдановичем Семаком запланирована рабочая встреча с [председателем правления «Газпрома»] Алексеем Борисовичем Миллером – на ней четко обозначим наши возможности, определим конкретные цели на трансферную кампанию по усилению состава, после чего начнется активная фаза работы.

Все слухи или инсинуации, которые появляются вокруг нашей команды на данный момент, ничего общего с реальностью не имеют», – сказал Зырянов.