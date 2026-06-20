«Они «туда-сюда», потом «вжух», «бах»: разбор матчей ЧМ-2026 от Мостового

Александр Мостовой выдал необычный анализ матчей чемпионата мира с участием сборных Испании и Франции.

«У Испании есть проблема, все ее знают: они «туда-сюда», как в гандболе. «Туда-сюда», «туда-сюда», и если они будут постоянно «туда-сюда», «туда-сюда», то у них эта проблема случится.

У Франции этого нет: они «туда-сюда», потом «вжух» туда, «вжух» туда, эта атакующая четверка «бах» туда», – заявил экс-спартаковец с тренерской лицензией.