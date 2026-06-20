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  • «Они «туда-сюда», потом «вжух», «бах»: разбор матчей ЧМ-2026 от Мостового

«Они «туда-сюда», потом «вжух», «бах»: разбор матчей ЧМ-2026 от Мостового

Сегодня, 16:28
12

Александр Мостовой выдал необычный анализ матчей чемпионата мира с участием сборных Испании и Франции.

«У Испании есть проблема, все ее знают: они «туда-сюда», как в гандболе. «Туда-сюда», «туда-сюда», и если они будут постоянно «туда-сюда», «туда-сюда», то у них эта проблема случится.

У Франции этого нет: они «туда-сюда», потом «вжух» туда, «вжух» туда, эта атакующая четверка «бах» туда», – заявил экс-спартаковец с тренерской лицензией.

  • В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A.
  • Он проходил стажировку в московском «Динамо» у Марцела Лички.
  • Александр тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

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Источник: подкаст «Кто здесь Царь?»
Чемпионат мира Франция Испания Мостовой Александр
Комментарии (12)
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evgevg13
1781962271
Кладезь золотой журналистики.
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Интерес
1781962356
Здорово! Это строки из дипломной работы?
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slavа0508
1781962834
Знатный разбор ...
Ответить
Юбиляр
1781964699
Ну прям загадка из детского журнала "Мурзилка"(советского периода) - "Туда-сюда, обратно - тебе и мне приятно"... (кто не знает - "качели")🤣
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Max-Min-vkontakte
1781965304
Не судите строго: это и есть "футбольный человек")
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subbotaspartak
1781965318
Вжух - это серьёзно.
Ответить
Play
1781965366
Так он и тренировать так будет. Так, вы туда-сюда, ты обратно, ты вжух, а ты бах. Что непонятного?
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...уефан
1781965666
...в сопливом детстве, так содержание "кина про Чапая" пересказывали тем, кто этого "кина" ещё не видел... Чуть не забыл, своё "туда-сюда" и "вжух" Саша уже сделал, с чем его и поздравляем! "Бах"!!!...
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FFR
1781968055
Жду с нетерпением, какой нибудь клуб рискнет, назначит его гл. тренером или нет?
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Айболид
1781969181
тудыть их растудыть , ёксель-моксель , ёжкин кот !
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