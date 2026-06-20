Стало известно, за кем сейчас последнее слово в ЦСКА – это не Гинер

Агент, блогер Тимур Гурцкая высказался о системе управления в ЦСКА.
– За кем последнее слово?
– Максим Орешкин, конечно.
– Тогда роль Евгения Гинера какая?
– С большим уважением отношусь к Евгению Ленноровичу, но у меня впечатление, что он вообще не занимается командой. Мне кажется, что он понимает, что они не могут быть чемпионами и не хочет заниматься командой ежедневно. Мне так кажется, может, ошибаюсь. Но решения, которые принимаются – если бы он сильно в них участвовать, решений бы этих не было.
Думаю, поэтому он особенно и не высказывается, – он не может отвечать за чужие действия. Раньше каждый год он давал большое интервью, потому что отвечал за свои действия. Как человек, воспитанный улицей, он отвечает за свои поступки. Раз он сейчас молчит, значит, не хочет брать на себя чужие поступки.
- Дмитрий Игдисамов возглавил ЦСКА в статусе исполняющего обязанности 4 мая. Затем его назначили постоянным главным тренером.
- Под его руководством команда провела три матча во всех турнирах: красно-синие одержали две победы и потерпели одно поражение.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.