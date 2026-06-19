«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»

Алексей Сафонов, агент Константина Тюкавина, подтвердил интерес «Зенита» к нападающему «Динамо».
«Конечно, мне известно, что этим летом «Зенит» приходил за Костей. Думаю, эти вопросы решаются наверху. У нас действующий контракт, который мы выполняем», – сказал Сафонов.
- 23-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»