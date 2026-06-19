«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»

Алексей Сафонов, агент Константина Тюкавина, подтвердил интерес «Зенита» к нападающему «Динамо».

«Конечно, мне известно, что этим летом «Зенит» приходил за Костей. Думаю, эти вопросы решаются наверху. У нас действующий контракт, который мы выполняем», – сказал Сафонов.