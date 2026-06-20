Тренер сборной-участницы ЧМ-2026 пять месяцев не получает зарплату

Стало известно о финансовых и организационных проблемах сборной Сенегала на чемпионате мира.

К примеру, главный тренер национальной команды Папе Тиав поехал на турнир без подписанного контракта. Более того, ему уже пять месяцев не платят зарплату.

Что касается игроков, они до сих не получили бонусы за выступление на Кубке Африки-2025. Также футболисты жалуются на питание и условия проживания в отеле. Им приходится заказывать еду.