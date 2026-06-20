Акинфеев раскрыл, каким футболистам лично пожелал удачи на ЧМ-2026

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев общался с двумя бывшими одноклубниками насчет чемпионата мира.
Он лично пожелал удачи на ЧМ-2026 Аббосбеку Файзуллаеву и Хорхе Карраскалю, которые представляют сборные Узбекистана и Колумбии соответственно.
«Я очень рад за Аббоса. Недавно прочитал, что он самый низкий игрок на чемпионате мира, а забил головой.
Я желал удачи ему и Карраскалю на чемпионате мира – Аббос справился с задачей», – сказал Акинфеев.
- Впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных.
- Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.
- Всего будет сыграно 104 матча.
Источник: «Чемпионат»