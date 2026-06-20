Винисиус игнорировал игрока «Зенита» в матче ЧМ-2026

Нападающий Бразилии Винисиус игнорировал партнера Дугласа Сантоса в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Гаити (3:0).
«И порой Сантоса откровенно жалко. Когда он подключается в атаку и совершенно открыт, но Винисиус не делится с мячом, продолжает дриблинг и входит в штрафную.
Но Жуниор объективно прямо сейчас лучший игрок этой Бразилии», – написал автор «Матч ТВ» Илья Ерофеев.
- Сборную Бразилии представляют два игрока «Зенита» – Дуглас Сантос и Луис Энрике.
- Защитник полностью провел матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Марокко (1:1), вингер вышел на замену на 62-й минуте.
- Во 2-м туре против Гаити Дуглас Сантос вышел в основе, Луис Энрике остался в запасе.
Источник: телеграм-канал Ильи Ерофеева