Винисиус игнорировал игрока «Зенита» в матче ЧМ-2026

Нападающий Бразилии Винисиус игнорировал партнера Дугласа Сантоса в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Гаити (3:0).

«И порой Сантоса откровенно жалко. Когда он подключается в атаку и совершенно открыт, но Винисиус не делится с мячом, продолжает дриблинг и входит в штрафную.

Но Жуниор объективно прямо сейчас лучший игрок этой Бразилии», – написал автор «Матч ТВ» Илья Ерофеев.