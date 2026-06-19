«Оренбург» подписал игрока «Динамо»

Егор Назаренко перешел в «Оренбург» на правах аренды. Соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона 2026/27.

«Оренбург» арендовал футболиста у «Динамо» и включил в договор опцию последующего выкупа. Назаренко будет выступать за оренбургскую команду как минимум до лета 2027 года.

«Добро пожаловать, Егор!» – говорится в сообщении пресс-службы «Оренбурга».