«Оренбург» подписал игрока «Динамо»

Егор Назаренко перешел в «Оренбург» на правах аренды. Соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона 2026/27.
«Оренбург» арендовал футболиста у «Динамо» и включил в договор опцию последующего выкупа. Назаренко будет выступать за оренбургскую команду как минимум до лета 2027 года.
«Добро пожаловать, Егор!» – говорится в сообщении пресс-службы «Оренбурга».
- Сезон-2025/26 Назаренко провел в «Спартаке» из Костромы.
- Он оформил 4+4 в 25 матчах.
- Рыночная стоимость форварда – 350 тысяч евро.
Источник: официальный сайт «Оренбурга»