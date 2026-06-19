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«Оренбург» подписал игрока «Динамо»

Вчера, 22:17

Егор Назаренко перешел в «Оренбург» на правах аренды. Соглашение с полузащитником рассчитано до конца сезона 2026/27.

«Оренбург» арендовал футболиста у «Динамо» и включил в договор опцию последующего выкупа. Назаренко будет выступать за оренбургскую команду как минимум до лета 2027 года.

«Добро пожаловать, Егор!» – говорится в сообщении пресс-службы «Оренбурга».

  • Сезон-2025/26 Назаренко провел в «Спартаке» из Костромы.
  • Он оформил 4+4 в 25 матчах.
  • Рыночная стоимость форварда – 350 тысяч евро.

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Источник: официальный сайт «Оренбурга»
Россия. Премьер-лига Трансферы Оренбург Динамо Назаренко Егор
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