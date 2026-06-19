Несколько топ-клубов РПЛ заинтересованы в Захаряне

Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался об интересе к игроку в РПЛ.
«Интерес со стороны российских клубов к Арсену был. Спрашивали несколько команд, но раскрывать детали я не могу. Но это не команды из лучшей лиги мира, ха-ха! Могу сказать, что речь идет о топ клубах РПЛ, которые находятся среди лидеров российского футбола. Но пока никаких конкретных движений нет. Когда появятся реальные предложения и конкретные офферы, тогда уже можно будет что-то рассматривать. На сегодняшний день ничего не происходит.
Сейчас Арсен находится в отпуске. Он планирует провести время в Москве, затем съездить в Самару и еще немного отдохнуть. После завершения отпуска в конце июле Захарян вернется в расположение «Сосьедада».
Арсен чувствует себя просто отлично! Все хорошо. Но что касается его будущего, то пока никаких переговоров не ведется. Когда появится конкретика, тогда можно будет обсуждать какие-то варианты», – сказал Голубин.
- Захарян перешeл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.
- За полтора сезона в испанской команде он провeл 65 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.
- Захарян в «Сосьедаде» регулярно получает травмы.