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Несколько топ-клубов РПЛ заинтересованы в Захаряне

Вчера, 23:23
6

Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин высказался об интересе к игроку в РПЛ.

«Интерес со стороны российских клубов к Арсену был. Спрашивали несколько команд, но раскрывать детали я не могу. Но это не команды из лучшей лиги мира, ха-ха! Могу сказать, что речь идет о топ клубах РПЛ, которые находятся среди лидеров российского футбола. Но пока никаких конкретных движений нет. Когда появятся реальные предложения и конкретные офферы, тогда уже можно будет что-то рассматривать. На сегодняшний день ничего не происходит.

Сейчас Арсен находится в отпуске. Он планирует провести время в Москве, затем съездить в Самару и еще немного отдохнуть. После завершения отпуска в конце июле Захарян вернется в расположение «Сосьедада».

Арсен чувствует себя просто отлично! Все хорошо. Но что касается его будущего, то пока никаких переговоров не ведется. Когда появится конкретика, тогда можно будет обсуждать какие-то варианты», – сказал Голубин.

  • Захарян перешeл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.
  • За полтора сезона в испанской команде он провeл 65 матчей, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи.
  • Захарян в «Сосьедаде» регулярно получает травмы.

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Источник: Sport24
Испания. Примера Россия. Премьер-лига Реал Сосьедад Захарян Арсен
Комментарии (6)
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Император 1
1781900843
Да кому он нужен
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NewLife
1781902406
Оказывается в рпл есть топ клубы😂
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Томик
1781909160
Ещё бы он себя плохо чувствовал. Отдыхал весь сезон. Теперь ещё отдыхает, но надо немного ещё, оказывается. Взрослый футбол не тянет. Кому он может понадобиться, да ещё и нескольким клубам?
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