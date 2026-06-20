Фанаты «Зенита» призвали РПЛ и РФС наградить Дугласа Сантоса за игру на ЧМ-2026

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» высказалось об игре защитника Бразилии Дугласа Сантоса в матче ЧМ-2026 против Гаити (3:0).

«Пока вы спали, Дуглас наш Сантос сыграл второй матч на ЧМ.

Сыграл отлично – в этот раз на фланг не давил Хакими с Диасом, поэтому Дуглас получил чуть больше свободы от Анчелотти и почаще появлялся в атаке. Правда, тот же Винисиус в первом тайме проигнорировал как минимум два сочных захода Дугласа в ширину на левом фланге, чем добавил очередной минус в свою и без того подпорченную футбольную карму.

Традиционно положительные отзывы бразильцев про игру Дуги.

Тут, конечно, накладывается стиль игры самой Бразилии, где феерить особо некому, но нам то какая разница.

«Кто умеет играть в футбол, тот играет везде». Золотые слова.

Прямо сейчас РПЛ и РФС Дугласу стоит премию придумать какую-то. За создание положительного образа для лиги на рынках Бразилии и в прочих латиноамериканских странах.

Есть ощущение, что через это условный Данило будет смотреть на игру в России в более позитивном ключе», – написали петербуржцы.