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  • Фанаты «Зенита» призвали РПЛ и РФС наградить Дугласа Сантоса за игру на ЧМ-2026

Фанаты «Зенита» призвали РПЛ и РФС наградить Дугласа Сантоса за игру на ЧМ-2026

Сегодня, 12:01
7

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» высказалось об игре защитника Бразилии Дугласа Сантоса в матче ЧМ-2026 против Гаити (3:0).

«Пока вы спали, Дуглас наш Сантос сыграл второй матч на ЧМ.

Сыграл отлично – в этот раз на фланг не давил Хакими с Диасом, поэтому Дуглас получил чуть больше свободы от Анчелотти и почаще появлялся в атаке. Правда, тот же Винисиус в первом тайме проигнорировал как минимум два сочных захода Дугласа в ширину на левом фланге, чем добавил очередной минус в свою и без того подпорченную футбольную карму.

Традиционно положительные отзывы бразильцев про игру Дуги.

Тут, конечно, накладывается стиль игры самой Бразилии, где феерить особо некому, но нам то какая разница.

«Кто умеет играть в футбол, тот играет везде». Золотые слова.

Прямо сейчас РПЛ и РФС Дугласу стоит премию придумать какую-то. За создание положительного образа для лиги на рынках Бразилии и в прочих латиноамериканских странах.

Есть ощущение, что через это условный Данило будет смотреть на игру в России в более позитивном ключе», – написали петербуржцы.

  • Сборную Бразилии представляют два игрока «Зенита» – Дуглас Сантос и Луис Энрике.
  • Защитник полностью провел матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Марокко (1:1), вингер вышел на замену на 62-й минуте.
  • Во 2-м туре против Гаити Дуглас Сантос вышел в основе, Луис Энрике остался в запасе.

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Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Бразилия Дуглас Сантос
Комментарии (7)
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Дубина
1781948201
Болотные алкоголики сивухи перепили конкретно! Может цыгану золотой мяч дать?
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evgevg13
1781948787
Придурки. Хотите наградить- скидывайтесь своими кровным да награждайте. Причём тут РПЛ и РФС? Большинству болельщиков не Зенита ваш Сантос глубоко пополам...
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Император 1
1781948838
Бредовая идея
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Play
1781951120
ЗМС дадут по возвращении, не иначе. И приём в Кремле.
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R_a_i_n
1781951894
Совсем **** дали в этой забегаловке!
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Номэд
1781956592
Даже бом.жам стыдно за такой призыв от кафешки "голубая устрица"...
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