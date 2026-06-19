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  • Гном Гномыч ответил, кто сильнее как тренер – Мостовой или Карпин

Гном Гномыч ответил, кто сильнее как тренер – Мостовой или Карпин

Вчера, 22:33
24

Фигурист, сын Евгения Плющенко Александр сравнил тренерские способности Валерия Карпина и Александра Мостового.

«Считаю, что Мостовой точно может тренировать в РПЛ. Человек играл на профессиональном уровне в Ла Лиге. Это уже о многом говорит.

Александр – болельщик красно-белых, поэтому я бы хотел, чтобы он возглавил «Спартак». Для меня тренер Мостовой сильнее тренера Карпина. Почему? Александр мне нравится больше», – сказал Гном Гномыч.

  • 57-летний полузащитник начинал в «Спартаке» и дважды (1987, 1989) становился чемпионом СССР.
  • В Европе Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
  • Упомянутый ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Карпин Валерий Мостовой Александр
Комментарии (24)
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Semenycch
1781900340
А это было бы интересно, представляете Мостовой главный тренер свинарни! Вот бы мы посмеялись! 😃
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Avitaminoz
1781900859
А что у него последнее время всё спрашивают? Готовят нового эксперта на срач ТВ?
Ответить
Argon
1781901477
Бомбардир! Вы серьезно!? Это мнение действительно чего-то стоит ?
Ответить
Александр52
1781901541
Скажите его папе ну кто ни будь, что их семейка нам не интересна. Позор.
Ответить
VVM1964
1781901584
Давайте ещё чью нибудь кошку спросим !(...
Ответить
волчарик
1781902443
А А зачем даете слово человечку, который ради своего тщеславия сменил Родину(пусть и спортивную,хотя не уточнял) А папаше отдали ледовую школу, что бы вырастил иуду.
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SanInstructor
1781902515
это бред дцпешника...
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Томик
1781906187
"Бомбардир", не надо позориться. Кого мы ещё тут увидим? Пятилетнюю гимнастку? Так и до гребца Губерниева очередь дойдёт.
Ответить
evgevg13
1781927535
Гом Гомикович не в курсе, что Мостовой не тренер? Лучше бы сравнил кто лучше, как фигурист: папа Плющенко или пингвин? По его логике это ведь одно и то же.
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Oldtrafford83
1781930876
гном гномыч редактор бомбардира💩
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