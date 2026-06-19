Гном Гномыч ответил, кто сильнее как тренер – Мостовой или Карпин

Фигурист, сын Евгения Плющенко Александр сравнил тренерские способности Валерия Карпина и Александра Мостового.
«Считаю, что Мостовой точно может тренировать в РПЛ. Человек играл на профессиональном уровне в Ла Лиге. Это уже о многом говорит.
Александр – болельщик красно-белых, поэтому я бы хотел, чтобы он возглавил «Спартак». Для меня тренер Мостовой сильнее тренера Карпина. Почему? Александр мне нравится больше», – сказал Гном Гномыч.
- 57-летний полузащитник начинал в «Спартаке» и дважды (1987, 1989) становился чемпионом СССР.
- В Европе Мостовой поиграл за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».
- Упомянутый ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.
Источник: «РБ Спорт»