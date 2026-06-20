Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гурцкая объяснил, почему считает «Зенит» болотом

Сегодня, 00:36
8

Агент, блогер Тимур Гурцкая не отказывается от своих слов, что «Зенит» превращается в болото.

«И сейчас считаю, что Сергей Семак убивает команду, а «Зенит» превращается в болото. Не было ни одного красивого матча. С натяжкой вспоминают полтора тайма за сезон. С бюджетом 18 миллиардов рублей. Полтора тайма – это мало.

Результат достигнут за счет очень хороших игроков. Но отрыва нет. Команды-конкуренты подтягиваются. Состав «Зенита» позволяет играть в лучший футбол. Яркости нет в игре. Превратились в команду, которая добывает очки. От них другого футбола ждут.

Мне хочется, чтобы это был «ПСЖ», «Бавария», «Интер». Это яркий футбол», – сказал Гурцкая.

  • В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России.
  • Семак возглавляет клуб с 29 мая 2018 года.
  • В декабре 2025 года тренера и его жену задерживали в аэропорту Мюнхена.

Еще по теме:
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит» 5
Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России 26
Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» сыграет в группе с «Рубином», «Зенит» – с «Балтикой» 7
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Зенит Гурцкая Тимур
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1781905638
"ПРЕВРАЩАЕТСЯ" ??? - было болотом, болото и есть, болотом и будет! А еще - ЗПРФ!!!🤣
Ответить
порт
1781907750
Да как то похрену Зениту на мнение этой Гурцкой.
Ответить
subbotaspartak
1781916482
-Тут будет город заложён! -Где-где, Пётр Алексеевич? -Поставим мы для всех ворота На этих низменных болотах. -Так пара нам нужна ворот. -У нас ворот невпроворот. -А можно мы накроем стол? -Вам лишь бы жрать, а тут футбол. Футбол?Футбол?!!! -Гурцкая пишет, что болото, наверно надоумил кто-то. -Бабёнку эту враз на кол и состоится первый гол... .... Писал-писал на мысль не вышел, Другим по утру Муза дышит. С Добрым утром. Пошли на Бразилию.
Ответить
ZAITZEFF2011
1781919101
А за кого он считает себя?
Ответить
Дубина
1781926611
ЗПРФ! ФФсе...
Ответить
slavа0508
1781933510
Сказал очевидные вещи . вся страна про это знает ...болото оно и есть болото ...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1781936743
Свинарня как были антинародными, такими и остались. Спартак - антинародный судейский позор России! САСПР! Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
60
«Спартак» и ЦСКА заинтересованы в защитнике Алжира
20:11
1
Семак прокомментировал новое опоздание Вендела
20:05
3
ФотоЧемпион России в составе «Спартака» вошел в штаб «Пари НН»
19:29
2
Реакция агента Нгамале на новость об уходе из «Динамо»
19:17
3
Досье на будущего новичка «Спартака» Параду
19:16
8
Акинфеев определился с датой завершения карьеры
19:03
3
Развернутый комментарий «Спартака» по Барко
18:27
16
«Спартак» продолжает контакты по Воробьеву и ищет иностранного форварда
18:11
7
Назван худший трансфер «Динамо» за последние 6 лет
17:33
3
Все новости
Все новости
Акинфеев прокомментировал назначение Игдисамова в ЦСКА
19:41
Досье на будущего новичка «Спартака» Параду
19:16
8
Акинфеев определился с датой завершения карьеры
19:03
2
Стало известно, в каком клубе АПЛ мог оказаться Мостовой
18:41
Развернутый комментарий «Спартака» по Барко
18:27
15
«Спартак» продолжает контакты по Воробьеву и ищет иностранного форварда
18:11
7
Фото«Акрон» избавился от 3-кратного чемпиона России
18:08
В РФС определили количество сборных ЧМ-2026, которые проиграли бы России
17:57
2
Белорусский клуб психологически давит на Адиева
17:49
1
Назван худший трансфер «Динамо» за последние 6 лет
17:33
3
Видео«Динамо» подарило клоунский нос известному журналисту
17:19
1
Акинфеев двумя словами описал вылет сборной Турции с ЧМ-2026
17:00
13
Акинфеев раскрыл, каким футболистам лично пожелал удачи на ЧМ-2026
16:13
1
«Зенит» пригрозил Венделу из-за нового опоздания
16:00
16
В «Спартаке» пообещали борьбу за чемпионство в новом сезоне РПЛ
15:46
8
Акинфеев объяснил, почему ЦСКА не борется за чемпионство
14:55
26
Акинфеев назвал самый впечатляющий матч ЧМ-2026
14:12
В «Динамо» приняли итоговое решение по Нгамале
13:53
6
40-летний Акинфеев впервые прокомментировал продление контракта с ЦСКА
13:30
1
Винисиус игнорировал игрока «Зенита» в матче ЧМ-2026
12:32
2
Только один игрок Бразилии получил за матч с Гаити оценку хуже, чем зенитовец Дуглас Сантос
12:29
2
Игрок РПЛ установил два рекорда ЧМ-2026
12:18
2
Анчелотти похвалил футболиста «Зенита»
12:08
2
Фанаты «Зенита» призвали РПЛ и РФС наградить Дугласа Сантоса за игру на ЧМ-2026
12:01
7
«Спартак» узнал цену на Самородова из «Ахмата»
11:59
11
«Спартак» может купить вратаря из Первой лиги
10:38
8
ФотоАкинфеев жестко потроллил Березуцких в их день рождения
10:05
2
Гурцкая объяснил, почему «Зенит» и «Краснодар» стали лидерами РПЛ
09:03
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 