Гурцкая объяснил, почему считает «Зенит» болотом

Агент, блогер Тимур Гурцкая не отказывается от своих слов, что «Зенит» превращается в болото.

«И сейчас считаю, что Сергей Семак убивает команду, а «Зенит» превращается в болото. Не было ни одного красивого матча. С натяжкой вспоминают полтора тайма за сезон. С бюджетом 18 миллиардов рублей. Полтора тайма – это мало.

Результат достигнут за счет очень хороших игроков. Но отрыва нет. Команды-конкуренты подтягиваются. Состав «Зенита» позволяет играть в лучший футбол. Яркости нет в игре. Превратились в команду, которая добывает очки. От них другого футбола ждут.

Мне хочется, чтобы это был «ПСЖ», «Бавария», «Интер». Это яркий футбол», – сказал Гурцкая.