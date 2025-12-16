Семака с женой задержали в аэропорту Мюнхена

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала как их задержали в аэропорту Мюнхена.

«Утром следующего дня мы ехали в аэропорт. Ничего не предвещало беды. «Слушайся мужа», – последние слова почившего старца Иоанна Миронова обрели для меня новый смысл.

По пути в Мюнхен я показала супругу список желанных покупок. Он исправил «что купить» на «что посмотреть» в Мюнхене и было в этом, кроме шутки, нечто пророческое...

Конечно, сделав по-своему, я приобрела все, на что настроилась, а в аэропорту мы, не приняв во внимание новые реалии, уверенно направились оформлять tax free. Приняли нас радостно, улыбались, понимающе кивали, разворачивая конверты.

Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом «маленькой проблемы», уверяя, что мы успеем на рейс, нас непременно подождут, все сотрудники предупреждены.

Дальше как в тумане… Полиция, допрос, слово crime, подписи на бумагах в графе «обвиняемый» и ощущение полной беспомощности… Зная по опыту, что в таких ситуациях единственно возможная форма поведения – полное принятие, я молчала и глубоко дышала, доверившись мужу.

По отдельности все эти полицаи были приятными ребятами, но вместе, в тесном помещении, немецкий язык, со всех сторон атакующий отдельными колкими репликами, обретал образ Ганса Ланда из фильма Тарантино «Бесславные ублюдки» с культовой фразой, предшествующей кровавому побоищу, от которой холодело внутри: «Вы укрываете предателя Рейха?»

Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, принудив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи. Их мы передали приехавшему на выручку приятелю, живущему в Германии.

По новым законам, граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро за товарную единицу. На рейс мы опоздали, потеряв билеты. Никому до этого не было дела. Естественно, никто нас не ждал и не был предупрежден. Чтобы успеть на следующий рейс, пришлось доплатить большую сумму.

Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда. В голове проигрывались реплики из «Брата-2».

Пусть этот милый баварский городок навсегда останется в нашей памяти как место, где местные жители исторически приветствуют друг друга особым образом, сохраняя божественное упоминание в такой простой и чистой форме: «Грюс Год!» – благослови тебя Господь!», – написала Семак.