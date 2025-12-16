Введите ваш ник на сайте
Семака с женой задержали в аэропорту Мюнхена

16 декабря, 12:15
74

Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала как их задержали в аэропорту Мюнхена.

«Утром следующего дня мы ехали в аэропорт. Ничего не предвещало беды. «Слушайся мужа», – последние слова почившего старца Иоанна Миронова обрели для меня новый смысл.

По пути в Мюнхен я показала супругу список желанных покупок. Он исправил «что купить» на «что посмотреть» в Мюнхене и было в этом, кроме шутки, нечто пророческое...

Конечно, сделав по-своему, я приобрела все, на что настроилась, а в аэропорту мы, не приняв во внимание новые реалии, уверенно направились оформлять tax free. Приняли нас радостно, улыбались, понимающе кивали, разворачивая конверты.

Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом «маленькой проблемы», уверяя, что мы успеем на рейс, нас непременно подождут, все сотрудники предупреждены.

Дальше как в тумане… Полиция, допрос, слово crime, подписи на бумагах в графе «обвиняемый» и ощущение полной беспомощности… Зная по опыту, что в таких ситуациях единственно возможная форма поведения – полное принятие, я молчала и глубоко дышала, доверившись мужу.

По отдельности все эти полицаи были приятными ребятами, но вместе, в тесном помещении, немецкий язык, со всех сторон атакующий отдельными колкими репликами, обретал образ Ганса Ланда из фильма Тарантино «Бесславные ублюдки» с культовой фразой, предшествующей кровавому побоищу, от которой холодело внутри: «Вы укрываете предателя Рейха?»

Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, принудив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи. Их мы передали приехавшему на выручку приятелю, живущему в Германии.

По новым законам, граждане РФ не имеют права вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро за товарную единицу. На рейс мы опоздали, потеряв билеты. Никому до этого не было дела. Естественно, никто нас не ждал и не был предупрежден. Чтобы успеть на следующий рейс, пришлось доплатить большую сумму.

Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда. В голове проигрывались реплики из «Брата-2».

Пусть этот милый баварский городок навсегда останется в нашей памяти как место, где местные жители исторически приветствуют друг друга особым образом, сохраняя божественное упоминание в такой простой и чистой форме: «Грюс Год!» – благослови тебя Господь!», – написала Семак.

  • По словам Анны Семак, пара прилетела в Мюнхен по медицинским причинам.
  • Анна и Сергей Семак состоят в браке с 2008 года.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (74)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1765882511
Супружнице Семака можно в писательницы записываться. Очень все забавно расписывает.
Ответить
АЛЕКС 58
1765889745
С каждым новым постом Семачиха с сельдереем выглядят полными лохами. Не позорилась бы выкладывая всё это на сайтах
Ответить
alefreddy
1765890478
облажался сельдерей в Гейевропе
Ответить
шахта Заполярная
1765893320
А че так, сережу в германии не узнали? ласты завернули.
Ответить
nik55
1765893621
нищих грабанули
Ответить
Константин-Шапкин-google
1765895009
Оторвались слегка от мирян росейских. Не читают правил въезда выезда в капстраны! Приземлили немного ребят. Ну может будут интересоваться после этого что там в мирах происходит. Хотя вряд-ли, они ведь уже на другой планете обитают
Ответить
Давид59
1765902567
Не обиделась??? Ещё как обиделась! Такой едкий комментарий. Вообще-то таможенникам всё равно, проминент ты или нет. Вот недавно главный баварский футбольный босс сидел в тюрьме (налоги не доплатил). У них работа - сколько чего провозим смотреть. Смешно всё это читать.
Ответить
Тинез Розоп
1765909880
А что вывозили? Мартышек в клетке?…
Ответить
Балдерис
1765927559
Курице покоя не дало желание вернуть несколько сотен евро в taxfree. Вот и засветились с лимитом 300 евро. У людей столько бабла, так нет - и ртом и ж..пой!
Ответить
алдан2014
1765928604
Не туда Семаки прибарахлиться поехали. Али газет не читают? Не любят фрицы Россию
Ответить
