РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера ноября-декабря

РПЛ составил список претендентов на награду лучшему тренеру месяца по итогам ноября и декабря.

У тренеров указана статистика за пять туров – с 14-го по 18-й включительно.

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.

Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.