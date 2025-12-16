РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера ноября-декабря

РПЛ составил список претендентов на награду лучшему тренеру месяца по итогам ноября и декабря.
- Мурад Мусаев, «Краснодар» (11 очков, 5 матчей, 1-е место);
- Сергей Семак, «Зенит» (13 очков, 5 матчей, 2-е место);
- Михаил Галактионов, «Локомотив» (10 очков, 5 матчей, 3-е место);
- Андрей Талалаев, «Балтика» (11 очков, 5 матчей, 5-е место);
- Заур Тедеев, «Акрон» (9 очков, 5 матчей, 9-е место).
У тренеров указана статистика за пять туров – с 14-го по 18-й включительно.
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.
Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.
Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.