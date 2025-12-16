Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера ноября-декабря

РПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера ноября-декабря

16 декабря, 11:20
11

РПЛ составил список претендентов на награду лучшему тренеру месяца по итогам ноября и декабря.

У тренеров указана статистика за пять туров – с 14-го по 18-й включительно.

Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.

Голосование болельщиков проходит на официальной странице Мир РПЛ в социальной сети VK.

Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.

Еще по теме:
Генич назвал главное событие 2025 года в российском футболе
Божович сказал, у кого будет больше поддержки фанатов, если «Спартак» и ЦСКА сыграют в Сербии 3
Агенты подтвердили переход Веры в «Локомотив»
Источник: официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Акрон Балтика Локомотив Зенит Краснодар Галактионов Михаил Тедеев Заур Талалаев Андрей Семак Сергей Мусаев Мурад
Комментарии (11)
R_a_i_n
1765873818
Пам-пам, пам-пам, Сирожа молодец!
Ответить
k611
1765874830
Помоему единственное и верное решение - это лучший тренер по итогам всего сезона. Что толку быть лучшим в каком то месяце, если по итогу команда окажется не в призовой тройке.
Ответить
Интерес
1765875363
Как будете определять(личным симпатиям и антипатиям, или статистически),таковым и будет результат.Визуально он ясен-Семак.А можно-по разряду "неожиданность"-Тедеев.У Талалаева-"привычный результат".По занимаемому в итоге месту-Мусаев. Никто чудес не совершил, неожиданных прорывов не было(ближе всего-Тедеев,если не принимать во внимание уровень соперников). Пустое дело-эти промежуточные номинации!!!Забава для вечно скучающих.
Ответить
ScarlettOgusania
1765876005
Семака с женой задержали в аэропорту Мюнхена, заставили заплатить штраф за покупки, сделанные в Германии свыше 300 евро за товарную единицу... отпустили, улетели на другом рейсе...
Ответить
boris63
1765878132
Здесь однозначно Талалаев, если брать деньги, качество, результат.
Ответить
Spartak_forv@
1765879510
Талалаев
Ответить
АлексМак
1765881260
Лучшие- Семак и Талалаев. Мусаева -в конец очереди.
Ответить
