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Никита Баженов
Никита Баженов
Завершил карьеру
1 февраля 1985 (41), Ногинск
#32 | Нападающий
179 см | 79 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
10 августа
7
Баженов отреагировал на слова Соболева о «паразитах» в «Спартаке»
30 марта
12
В «Спартаке» прокомментировали будущее Станковича после поражения от «Ростова»
2025.05.15 22:41
39
Автор первого голевого паса на Дзюбу поздравил форварда с рекордом
2025.03.10 08:10
Баженов поддержал знаменитое табу Карпина
2025.01.29 09:01
Бояринцев предложил кандидата на пост спортивного директора «Спартака»
2024.11.13 09:52
5
Баженов рассказал о расширении своих полномочий в «Спартаке»
2024.05.03 17:37
2
Баженов назвал игроков «Спартака», способных стать лидерами атаки вместо Промеса
2024.04.07 14:28
3
Баженов сказал, когда «Спартак» станет чемпионом
2024.01.10 12:49
Баженов назвал 8 октября 2023 года «важным днем в истории футбола»
2023.10.07 22:34
1
В «Спартаке» прокомментировали слова Асхабадзе, что Свинов «был, есть и будет игроком «Факела»
2023.05.02 21:29
2
Баженов назвал самого яркого молодого игрока РПЛ в 2022 году
2022.12.31 14:57
Баженов высказался о возможном переходе Сперцяна в ПСВ
2022.12.31 12:48
2
Баженов подвел итоги 2022 года для «Спартака»
2022.12.26 08:46
«Хотел крикнуть матом!». Баженов рассказал о своей реакции на концовку матча Нидерланды – Аргентина
2022.12.10 15:53
1
«Это очень дешево и странно». Баженов – о требовании «Зенита» наказать Промеса
2022.12.06 16:39
10
«Все возможно, но не в этом году». Баженов – о чемпионстве «Спартака»
2022.10.27 08:57
2
Баженов дал характеристику спортивному директору «Спартака» Эшуорту
2022.10.26 17:29
2
Баженов рассказал, как устроена его работа менеджером «Спартака» по игрокам в аренде
2022.10.26 15:47
В «Спартаке» назвали дату начала работы Баженова в клубе
2022.10.17 09:58
1
«Сколько можно издеваться?». Канчельскис – о новой должности в «Спартаке» для Баженова
2022.10.13 23:36
12
Баженов рассказал о своих функциях в роли менеджера «Спартака» по арендам
2022.10.13 18:23
2
Баженов прокомментировал назначение на должность менеджера «Спартака» по игрокам в аренде
2022.10.13 17:10
1
Баженов назначен менеджером «Спартака» по игрокам в аренде
2022.10.13 16:24
2
Ребров: «Баженова до сих пор благодарят за гол ЦСКА»
2022.10.12 14:30
2
Баженов: «Сафонов давно перерос уровень РПЛ. Посмотрел бы на Матвея в чемпионате топ-3»
2022.10.06 14:39
1
Баженов рассказал, как изменился «Спартак» при Абаскале
2022.10.04 12:54
3
Баженов: «Предлагаю отдать «Зениту» золотые медальки. Дальше будет интереснее смотреть чемпионат»
2022.10.01 17:31
6
Баженов: «Боснийцы сольются. А киргизы безумно любят футбол, чуть ли не на деревьях сидят»
2022.09.13 19:43
3
Баженов считает, что Николсон уже мог предупредить «Спартак» об уходе
2022.08.24 18:39
1
1
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