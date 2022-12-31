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Никита Баженов
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
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6
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18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
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18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
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18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
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«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
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Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
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15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
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15:36
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Никита Баженов
Нападающий
Имя
Никита
Отчество
Александрович
Фамилия
Баженов
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Ногинск
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
1 февраля 1985 (38 лет)
Рост
179
Вес
79
Статистика
Новости
Статьи
31 декабря 2022
14:57
Баженов назвал самого яркого молодого игрока РПЛ в 2022 году
12:48
Баженов высказался о возможном переходе Сперцяна в ПСВ
2
26 декабря 2022
08:46
Баженов подвел итоги 2022 года для «Спартака»
10 декабря 2022
15:53
«Хотел крикнуть матом!». Баженов рассказал о своей реакции на концовку матча Нидерланды – Аргентина
4
6 декабря 2022
16:39
«Это очень дешево и странно». Баженов – о требовании «Зенита» наказать Промеса
14
27 октября 2022
08:57
«Все возможно, но не в этом году». Баженов – о чемпионстве «Спартака»
2
26 октября 2022
17:29
Баженов дал характеристику спортивному директору «Спартака» Эшуорту
2
15:47
Баженов рассказал, как устроена его работа менеджером «Спартака» по игрокам в аренде
17 октября 2022
09:58
В «Спартаке» назвали дату начала работы Баженова в клубе
1
13 октября 2022
23:36
«Сколько можно издеваться?». Канчельскис – о новой должности в «Спартаке» для Баженова
11
18:23
Баженов рассказал о своих функциях в роли менеджера «Спартака» по арендам
2
17:10
Баженов прокомментировал назначение на должность менеджера «Спартака» по игрокам в аренде
1
16:24
Баженов назначен менеджером «Спартака» по игрокам в аренде
2
12 октября 2022
14:30
Ребров: «Баженова до сих пор благодарят за гол ЦСКА»
2
6 октября 2022
14:39
Баженов: «Сафонов давно перерос уровень РПЛ. Посмотрел бы на Матвея в чемпионате топ-3»
1
4 октября 2022
12:54
Баженов рассказал, как изменился «Спартак» при Абаскале
3
1 октября 2022
17:31
Баженов: «Предлагаю отдать «Зениту» золотые медальки. Дальше будет интереснее смотреть чемпионат»
6
13 сентября 2022
19:43
Баженов: «Боснийцы сольются. А киргизы безумно любят футбол, чуть ли не на деревьях сидят»
3
24 августа 2022
18:39
Баженов считает, что Николсон уже мог предупредить «Спартак» об уходе
1
15 августа 2022
13:51
Баженов рассказал, как «Спартаку» конкурировать с «Зенитом»
12:37
Баженов: «Сейчас мне легче вернуться в «Спартак», чем Дзюбе»
6
11 августа 2022
16:53
Баженов считает трансфер Роши одним из худших в истории «Спартака»
3
30 июля 2022
15:10
«Занимайтесь чем хотите. Главное – меня не трогайте». Баженов – о каминг-ауте Касаткиной
10:40
Баженов спрогнозировал, на каком месте «Спартак» финиширует в РПЛ
8
28 июля 2022
18:52
Баженов объявил о завершении карьеры
4
27 июля 2022
20:32
Баженов: «Если и отпускать Мозеса, то только в «Реал». «Интер» – такое себе»
1
16 июля 2022
13:13
В следующем сезоне Медиалиги сыграет «Старая гвардия Спартака». В составе будет рэпер Feduk
13 июля 2022
13:56
Баженов: «Каттани взял на себя ответственность за Абаскаля и ушел из «Спартака». Я недоумеваю»
3
3 июля 2022
15:35
Баженов: «Буду настаивать, чтобы Быстров в ретроматче сыграл и за «Зенит», и за «Спартак»
1
22 июня 2022
15:18
Баженов: «Кто-то сомневался, что «Спартак» сыграет за Суперкубок? Я вот не сомневался»
2
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