Баженов дал характеристику спортивному директору «Спартака» Эшуорту

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал о совместной работе с новым спортивным директором клуба Полом Эшуортом.
«Пол Эшуорт — профессионал своего дела. Человек с ногами, руками и головой. Писали, что он русофоб? Первый раз об этом слышу. Можно писать о чем угодно. Это смешные комментарии. Не хочу эту хрень даже комментировать», — сказал Баженов.
- Эшуорт назначен в «Спартак» в сентябре.
- Ранее Эшуорт работал в «Брайтоне», «Ростове».
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»