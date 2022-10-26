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  • Баженов дал характеристику спортивному директору «Спартака» Эшуорту

Баженов дал характеристику спортивному директору «Спартака» Эшуорту

26 октября 2022, 17:29
2

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал о совместной работе с новым спортивным директором клуба Полом Эшуортом.

«Пол Эшуорт — профессионал своего дела. Человек с ногами, руками и головой. Писали, что он русофоб? Первый раз об этом слышу. Можно писать о чем угодно. Это смешные комментарии. Не хочу эту хрень даже комментировать», — сказал Баженов.

  • Эшуорт назначен в «Спартак» в сентябре.
  • Ранее Эшуорт работал в «Брайтоне», «Ростове».
  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Баженов Никита
Комментарии (2)
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oyabun
1666798473
Какой он профессионал можно будет судить только по грядущим трансферам. А до этого любые оценки Эшуорта ничего не стоят.
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zigbert
1666808219
По его работе и будут видны все его качества.
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