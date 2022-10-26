Баженов дал характеристику спортивному директору «Спартака» Эшуорту

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал о совместной работе с новым спортивным директором клуба Полом Эшуортом.

«Пол Эшуорт — профессионал своего дела. Человек с ногами, руками и головой. Писали, что он русофоб? Первый раз об этом слышу. Можно писать о чем угодно. Это смешные комментарии. Не хочу эту хрень даже комментировать», — сказал Баженов.