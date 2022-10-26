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  • Баженов рассказал, как устроена его работа менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

Баженов рассказал, как устроена его работа менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

26 октября 2022, 15:47

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал о своей работе в столичном клубе.

– Как устроена ваша работа – общение с руководством, с тренерским штабом? Есть ли регулярная коммуникация, совещания?

– У меня свой функционал. Команда отдельно, но если нужно решить какие-то вопросы, то тренерский штаб открыт. Я работаю с Полом Эшуортом, у нас планерка еженедельно, на которой мы обсуждаем итоговый план работ, который выполнен или должен быть осуществлен.

Каждый день езжу в клуб, где знакомлюсь с фронтом работ, теми игроками, которые находятся в аренде.

– Удалось ли посмотреть вживую на кого-то из игроков, пообщаться? Какие впечатления остались от взаимодействия с арендованными футболистами?

– Да, удалось посмотреть Максима Лайкина из «Нефтехимика». Они играли с «Родиной», победили 2:0, а он забил и отдал голевую передачу. После мы встретились в Москве в выходной день, пообщались пару часов. Приятные впечатления произвел парень. По-человечески очень понравился, видно, что парень увлечен спортом, хочет прогрессировать.

С остальными ребятами на связи, переписываюсь после игр, с кем-то созваниваюсь. Все адекватные, все понимают, из какой они команды, все хотят прогрессировать. У кого-то есть проблемы, у кого-то нет. Но я стараюсь всем ребятам уделить внимание.

Многих игроков нет в Москве, но с теми, кто будет здесь, встречусь и поговорю. Это и моя задача, и мне это интересно. С одной стороны, ты всех видишь через экран телевизора, с другой стороны – узнаешь, что за люди перед тобой в общении.

  • Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010-й год.
  • Он забил 17 мячей в 104 матчах.
  • Спартаковцы идут на 2-м месте в РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Баженов Никита
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