В «Спартаке» назвали дату начала работы Баженова в клубе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопросы о последних событиях в клубе.

– Правда ли, что перед Полом Эшуортом поставлена задача усиления трех позиций. Если так, какие это позиции?

– Не комментируем ни количество позиций, ни то, какие именно требуют усиления. Важно, что спортивный блок над этим работает в рамках своих обязанностей.

– Приглашение Никиты Баженова в «Спартак» – чья это идея?

– Баженова пригласил клуб. Для России должность менеджера по игрокам в аренде – новая.

Никита переговорил с руководителями – со спортивным директором, с гендиректором. С 17 октября он приступает к работе в клубе.

– Артем Ребров остается техническим координатором?

– Да, Ребров работает в качестве технического координатора. Если будут какие-то изменения по другим позициям, мы сообщим.