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    В «Спартаке» назвали дату начала работы Баженова в клубе

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопросы о последних событиях в клубе.

    – Правда ли, что перед Полом Эшуортом поставлена задача усиления трех позиций. Если так, какие это позиции?

    – Не комментируем ни количество позиций, ни то, какие именно требуют усиления. Важно, что спортивный блок над этим работает в рамках своих обязанностей.

    Приглашение Никиты Баженова в «Спартак» – чья это идея?

    – Баженова пригласил клуб. Для России должность менеджера по игрокам в аренде – новая.

    Никита переговорил с руководителями – со спортивным директором, с гендиректором. С 17 октября он приступает к работе в клубе.

    Артем Ребров остается техническим координатором?

    – Да, Ребров работает в качестве технического координатора. Если будут какие-то изменения по другим позициям, мы сообщим.

    • Спартаковцы идут на 2-м месте в РПЛ после 13 туров.
    • Следующий матч команда проведет 19 октября против «Факела» в Кубке России.

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    Источник: Metaratings

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