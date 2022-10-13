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    Баженов назначен менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

    Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов получил работу в столичном клубе.

    37-летний экс-футболист занял пост менеджера по игрокам в аренде.

    «Один из девизов «Спартака» — «Здесь каждый важен». Мы считаем, что игроки, которые находятся в аренде, должны чувствовать внимание и поддержку со стороны клуба. Ведь мы рассчитываем, что они вернутся в «Спартак» еще сильнее и смогут помочь команде.

    Никита был одним из нескольких кандидатов на эту позицию, и мы рады, что к нашей команде присоединяется не просто экс-спартаковец, но и человек с необходимыми качествами, который сможет помогать молодым игрокам и наставлять их», – сказал спортивный директор клуба Пол Эшуорт.

    • Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010-й год.
    • Он забил 17 мячей в 104 матчах.

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1330

      Freyd 1 час назад

      Теперь отчитаются перед болелами,что берут на работу бывших игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32978

      oyabun 2 часа назад

      А есть что то стоящее у нас в аренде что надо брать на должность человека? Единственный более-менее стоящий был Глушенков, так продали его. Айртона отдали в аренду с опцией обязательного выкупа. Тогда зачем вот это вот всё?

      0
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      Рейтинг: +11793

      Алексей З 2 часа назад

      Странная должность.

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