Баженов назначен менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов получил работу в столичном клубе.

37-летний экс-футболист занял пост менеджера по игрокам в аренде.

«Один из девизов «Спартака» — «Здесь каждый важен». Мы считаем, что игроки, которые находятся в аренде, должны чувствовать внимание и поддержку со стороны клуба. Ведь мы рассчитываем, что они вернутся в «Спартак» еще сильнее и смогут помочь команде.

Никита был одним из нескольких кандидатов на эту позицию, и мы рады, что к нашей команде присоединяется не просто экс-спартаковец, но и человек с необходимыми качествами, который сможет помогать молодым игрокам и наставлять их», – сказал спортивный директор клуба Пол Эшуорт.