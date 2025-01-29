Баженов поддержал знаменитое табу Карпина

Бывший спартаковец Никита Баженов считает нормой, что Валерий Карпин запрещает футболистам употреблять сладкое.

«Карпин вбивал в нас понятие профессионализма. Сейчас все игроки уже знают по поводу сахара, я тогда на это попал и сейчас понимаю, что это очень важно.

В идеале, конечно, это нужно знать как можно раньше, желательно с 14 лет, чтобы это вбивали в голову молодым футболистам. Это фундаментально важно. Я это понял, когда у меня уже определeнные травмы были», – сказал Баженов на ютуб-канале «Спартак Шоу».