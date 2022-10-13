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    Баженов рассказал о своих функциях в роли менеджера «Спартака» по арендам

    Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, в чем будет заключаться его работа менеджером «Спартака» по игрокам в аренде.

    «Полторы недели назад впервые встретились с Полом Эшуортом. Он рассказал мне идею создать такую должность, потому что в Европе такое есть.

    Я сразу зацепился за эту идею, потому что это важно. Часто бывает такое, что на игроков в аренду машут рукой и забывают про них. А мы собираемся за ними следить, давать понять, что мы с ними.

    Я буду летать, встречаться, чтобы оказать помощь, уделять внимание тем, кто в аренде. Жизнь футбольная такая, что сегодня ты здесь, а завтра там. Важно, чтобы игроки знали, что клуб за ними следит. В футболе много нюансов, а это очень важная функция. Для меня это честь, очень интересно поработать с этим.

    Согласился не сразу. Понимаю, что будет конфликт интересов с работой на телевизоре. Но мне дали понять, что высказывать свою точку зрения по «Спартаку» я могу, рот мне никто не закрывал», — сказал Баженов.

    • Баженов играл за «Спартак» с 2004 по 2010-й год.
    • Он забил 17 мячей в 104 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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