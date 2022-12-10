«Хотел крикнуть матом!». Баженов рассказал о своей реакции на концовку матча Нидерланды – Аргентина

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился впечатлениями от четвертьфинального матча ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.

«Пока матч Нидерланды – Аргентина точно один из лучших на нынешнем чемпионате мира. По всем параметрам – по накалу, игре, содержанию матча, киношному сценарию, антуражу и скандалам.

Штрафной на последних секундах? Эмоции переполняют. После гола хотел крикнуть матом!

Я до такой степени стал болеть за сборную Нидерландов в ту секунду, что просто офигел! Это топ. Даже не припомню что-то подобное. Лучшее, что я видел на ЧМ-2022», – сказал Баженов.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2.

Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.

В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.

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