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    «Хотел крикнуть матом!». Баженов рассказал о своей реакции на концовку матча Нидерланды – Аргентина

    Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов поделился впечатлениями от четвертьфинального матча ЧМ-2022 между сборными Нидерландов и Аргентины.

    «Пока матч Нидерланды – Аргентина точно один из лучших на нынешнем чемпионате мира. По всем параметрам – по накалу, игре, содержанию матча, киношному сценарию, антуражу и скандалам.

    Штрафной на последних секундах? Эмоции переполняют. После гола хотел крикнуть матом!

    Я до такой степени стал болеть за сборную Нидерландов в ту секунду, что просто офигел! Это топ. Даже не припомню что-то подобное. Лучшее, что я видел на ЧМ-2022», – сказал Баженов.

    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2.
    • Голландцы сравняли счет на 90+11-й минуте.
    • В серии пенальти победили аргентинцы – 4:3.

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    Источник: «Чемпионат»

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