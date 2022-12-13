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  • «После этого не разговаривал с женой. Я предал футбол, который дал мне все. Мне стыдно». Генич – об уходе с матча Нидерланды – Аргентина при счете 0:2

«После этого не разговаривал с женой. Я предал футбол, который дал мне все. Мне стыдно». Генич – об уходе с матча Нидерланды – Аргентина при счете 0:2

13 декабря 2022, 12:41
10

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич посетил в качестве зрителя матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти). Журналист объяснил, почему ушел при счете 2:0 в пользу аргентинцев.

«Было бы скучно жить, если бы мы не ошибались. Такие ошибки бывают. Я очень расстроился. Я проиграл очень много денег на этом ЧМ-2022, но ни одно финансовое поражение так меня не прибивало внутренне, как то что мы ушли с концовки матча Нидерланды – Аргентина. На 82-й минуте мы с женой ушли.

Когда счет стал 2:0 в пользу Аргентины, мы с женой подустали. Я сказал ей: «Если хочешь, пойдем домой». Она сказала: «Давай. Ничего не пропустим?». Я: «Не-не». Футбол меня наказал. Я предложил жене и думал, что она откажется. Неправильно так делать. Если ты приехал на ЧМ, сиди до конца.

Когда счет стал 2:2, я схватился за голову. А жена сказала: «Да *** [блин]!». И меня вырубило. Я обиделся на себя, на нее. Мы почти день не разговаривали.

Я был настолько подавлен и разрушен внутри! Пришел в гостиницу к серии пенальти, досматривал матч в баре. Это было печально. Мне стыдно перед собой, перед футболом, который дал мне в жизни все. Я предал футбол, ушел с четвертьфинала чемпионата мира и пропустил самый сок. Меня это вынесло.

После этого я откровенно написал в телеграм-канале, что совершил фейл года. Мог никому об этом не говорить и оставить только для влога. Но меня так трясло — я еще выпил пивка, сидел один... И написал пост. Дальше посыпались комментарии, что я лох и так далее. Мне и так было хреново, а если бы продолжил это читать, то совсем бы закопался.

В итоге комментарии я закрыл. Да, были адекватные люди, кто-то смеялся — это нормально. Я бы тоже, наверное, посмеялся. Никакого сочувствия я не требовал, но и оскорбления читать не хотелось», – сказал Генич.

  • В тот же день Генич с женой досрочно ушли с матча Бразилия – Хорватия (1:1, 2:4 по пенальти).
  • Генич уже вернулся с ЧМ-2022 в Россию.
  • Турнир завершится 18 декабря.

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Источник: ютуб-канал «Вышли!»
Чемпионат мира Голландия. Эредивизие Нидерланды Аргентина Генич Константин
Комментарии (10)
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paracetamol
1670926864
А кто такой Генич?
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Garrincha58
1670926946
а к чему это.... ?????
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Беспонтий
1670928961
держитесь там мысленно с вами)))
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JTherry
1670928978
"Я предал футбол, ушел с четвертьфинала чемпионата мира и пропустил самый сок. Меня это вынесло..." ...тебе, Константэн, книжки бы писать в стиле Рабинера "Как убивали Генича"...)
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TOMSON
1670929203
У меня товарищ ребёнка пошёл мыть после того, как Бразильцы забили с Хорватами, а после 2:0 Аргентины пошел спать. Ништяк говорит футбол посмотрел. Чувство, что весь ЧМ пропустил
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Александр52
1670932065
Предал футбол, он накажет тебя. Если ты, на своей любимой игре, делаешь деньги, игра накажет тебя. Если ты в своём огороде сеешь сорняки, урожая ты ни когда не получешь. Если ты предал своих слушателей, то иди в магазин и купи себе мыло и веревку, и оставь нас всех на конец в покое.
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NewLife
1670933619
Бред.
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