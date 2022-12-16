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    Ван Гаал высказался о конфликте с Месси

    Экс-тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал объяснил, почему Лионель Месси критиковал его после четвертьфинального матча ЧМ-2022.

    По окончании игры аргентинец сказал: «Ван Гаал говорит, что его команда играет в хороший футбол, но в конце матча не было ничего, кроме длинных забросов».

    Кроме того, в конце встречи Месси отпраздновал победу возле тренерской скамьи голландцев, приложив ладони к ушам.

    «Я вообще не критиковал Месси. Я просто сказал, что в 2014 году нам удалось выключить его из игры, сделав так, чтобы мяч не доходил до него.

    Но аргентинская пресса неправильно все интерпретировала», – заявил ван Гаал.

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    Источник: Mundo Deportivo

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