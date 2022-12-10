Месси упрекнул сборную Нидерландов за примитивный футбол

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси раскритиковал игру сборной Нидерландов после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 (2:2, 4:3 по пенальти).

«Главный тренер Луи ван Гаал говорит, что его команда играет в хороший футбол, но в конце матча не было ничего, кроме длинных забросов», – считает Месси.

Нидерланды проигрывали 0:2, но перевели матч в дополнительное время.

У Нидерландов дубль оформил Вут Вегхорст.

У Месси гол и ассист, а также реализованный послематчевый пенальти.

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