Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ван Гаал раскритиковал судью Лаоса, работавшего на матче Нидерланды – Аргентина

    Экс-тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал недоволен судейством в четвертьфинальной игре ЧМ-2022 против Аргентины.

    «Арбитр [Матеу Лаос] провел весь матч, разговаривая с аргентинцами [по-испански], в то время как нам он не сказал ни слова», – заявил ван Гаал.

    • Лаос показал голландцам и аргентинцам рекордные для ЧМ 15 карточек.
    • После окончания встречи представители обеих сборных выражали недовольство работой испанца.
    • Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти. Основное время завершилось ничьей 2:2.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Ван Гаал высказался о конфликте с Месси
    «После этого не разговаривал с женой. Я предал футбол, который дал мне все. Мне стыдно». Генич – об уходе с матча Нидерланды – Аргентина при счете 0:2 11
    Стали известны подробности конфликта Месси и Вегхорста 1
    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2022 23:23
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11