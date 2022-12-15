Ван Гаал раскритиковал судью Лаоса, работавшего на матче Нидерланды – Аргентина

Экс-тренер сборной Нидерландов Луи ван Гаал недоволен судейством в четвертьфинальной игре ЧМ-2022 против Аргентины.

«Арбитр [Матеу Лаос] провел весь матч, разговаривая с аргентинцами [по-испански], в то время как нам он не сказал ни слова», – заявил ван Гаал.

Лаос показал голландцам и аргентинцам рекордные для ЧМ 15 карточек.

После окончания встречи представители обеих сборных выражали недовольство работой испанца.

Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти. Основное время завершилось ничьей 2:2.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира