Стали известны подробности конфликта Месси и Вегхорста

Журналист ESPN Эстебан Эдул, который брал интервью у форварда сборной Аргентины Лионеля Месси после матча 1/4 финала ЧМ-2022 с Нидерландами, раскрыл подробности конфликта игрока с голландцем Вутом Вегхорстом.

«После матча все ссорились в подтрибунке, а не только Месси. Ван Дейк о чeм-то спорил с Отаменди. Гнев Месси был в основном связан с пенальти, когда голландцы пытались оказать давление на аргентинцев.

Вегхорст ждал Месси в туннеле, подошeл к нему и попросил его футболку. Лео был в ярости. Вегхорст не понял, остановился и Месси начал оскорблять его ещe до начала интервью.

Месси практически не обращал на меня внимания во время интервью: он был так взбешeн, что не смотрел на меня и не слушал мои вопросы. Я спросил его о голевой передаче Молине, о встрече с ван Гаалом, но ничего. Я не мог заставить его ответить.

В какой-то момент, когда мы были в эфире, я сказал ему: «Успокойся, Лео, в ФИФА много людей, и ты никогда не знаешь, что может случиться», — цитирует Эдула журналист Альфредо Педулла.

Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти и прошла в полуфинал ЧМ-2022.

Вегхорст оформил дубль после выхода на замену, в том числе сравнял счет на 90+11-й минуте.

У него также был конфликт с Серхио Агуэро.

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