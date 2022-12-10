Нападающий сборной Нидерландов Вут Вегхорст рассказал о конфликте с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.

«После матча я хотел пожать руку Месси, потому что очень уважаю его как футболиста. Но он отбросил мою руку и не захотел разговаривать со мной.

Я не очень хорошо понимаю по-испански, но он произнес оскорбительные слова в мой адрес. Я очень разочарован», – заявил Вегхорст.

Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти и прошла в полуфинал ЧМ-2022.

Вегхорст оформил дубль после выхода на замену, в том числе сравнял счет на 90+11-й минуте.

После матча Месси открыто называл голландского форварда «балбесом».

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