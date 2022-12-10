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    Вегхорст: «Я очень разочарован. Хотел пожать руку Месси, а он оскорбил меня»

    Нападающий сборной Нидерландов Вут Вегхорст рассказал о конфликте с капитаном сборной Аргентины Лионелем Месси.

    «После матча я хотел пожать руку Месси, потому что очень уважаю его как футболиста. Но он отбросил мою руку и не захотел разговаривать со мной.

    Я не очень хорошо понимаю по-испански, но он произнес оскорбительные слова в мой адрес. Я очень разочарован», – заявил Вегхорст.

    • Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти и прошла в полуфинал ЧМ-2022.
    • Вегхорст оформил дубль после выхода на замену, в том числе сравнял счет на 90+11-й минуте.
    • После матча Месси открыто называл голландского форварда «балбесом».

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    Источник: Marca

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3388

      acor94 42 минуты назад

      Мерзкий карлик. Желаю проиграть им оба следующих матчей!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1020

      SuperNils 55 минут назад

      Вот все говорят о высокомерии Роналду, а ведь Месси - тоже с в и н ь я та ещё.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +197

      Эмом > SuperNils 53 минуты назад

      Это другое

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6799

      sochi-2013 > Эмом 33 минуты назад

      Смешно.
      Зачет.

      0
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