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    Стало известно, кого Месси назвал «балбесом» во время интервью после победы над Нидерландами

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был раздражен на интервью после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти).

    Во время интервью Месси говорил кому-то проходящему мимо: «Туда, туда иди, балбес!».

    Как выяснилось через несколько минут после интервью, Месси ругался на форварда Нидерландов Вута Вегхорста.

    • Вегхорст оформил дубль, выйдя на замену.
    • Игрок выступает за турецкий «Бешикташ».
    • У Месси в матче с Нидерландами гол и ассист.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Стогниенко

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