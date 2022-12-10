Стало известно, кого Месси назвал «балбесом» во время интервью после победы над Нидерландами

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был раздражен на интервью после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти).

Во время интервью Месси говорил кому-то проходящему мимо: «Туда, туда иди, балбес!».

Как выяснилось через несколько минут после интервью, Месси ругался на форварда Нидерландов Вута Вегхорста.

Вегхорст оформил дубль, выйдя на замену.

Игрок выступает за турецкий «Бешикташ».

У Месси в матче с Нидерландами гол и ассист.

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