«Туда иди, балбес!». Месси поучаствовал в перепалке во время интервью после победы над Нидерландами

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был раздражен на интервью после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Нидерландов (2:2, 4:3 по пенальти).

Во время интервью Месси говорил кому-то проходящему мимо: «Туда, туда иди, балбес!». Вероятно, это был кто-то из соперников.

У Месси в матче с Нидерландами 1+1 и забитый пенальти в послематчевой серии.

Месси – 2-й бомбардир ЧМ-2022 (4 гола).

В 1/2 финала Аргентина сыграет с Хорватией.

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