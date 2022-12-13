Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Заткнись!». Агуэро – Вегхорсту после победы Аргентины над Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022

    Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро вступил в перепалку с форвардом сборной Нидерландов Вутом Вегхорстом по окончании четвертьфинального матча ЧМ-2022.

    Они столкнулись в подтрибунном помещении. Агуэро кричал оппоненту: «Заткнись!». В ситуацию пришлось вмешаться Лаутаро Мартинесу и Лисандро Мартинесу.

    • Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти и прошла в полуфинал ЧМ-2022.
    • Вегхорст оформил дубль после выхода на замену, в том числе сравнял счет на 90+11-й минуте.
    • У него также был конфликт с Лионелем Месси.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Орлов: «Паредес – бандит и отмороженный. В матче с голландцами его должны были удалять» 21
    Бракамонте: «На гербе Нидерландов изображен лев, но им больше подходит крыса или петух» 25
    Уткин: «Месси упрекнул Нидерланды за простой футбол? Зато, Лео, они пользуются писсуаром без табуретки» 18
    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11