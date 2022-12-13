«Заткнись!». Агуэро – Вегхорсту после победы Аргентины над Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро вступил в перепалку с форвардом сборной Нидерландов Вутом Вегхорстом по окончании четвертьфинального матча ЧМ-2022.

Они столкнулись в подтрибунном помещении. Агуэро кричал оппоненту: «Заткнись!». В ситуацию пришлось вмешаться Лаутаро Мартинесу и Лисандро Мартинесу.

Аргентина победила Нидерланды в серии пенальти и прошла в полуфинал ЧМ-2022.

Вегхорст оформил дубль после выхода на замену, в том числе сравнял счет на 90+11-й минуте.

У него также был конфликт с Лионелем Месси.

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