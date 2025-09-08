Ван Гаал – жене Руни: «Ваши дети похожи на Уэйна – у него очень сильная сперма»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился впечатлениями от работы с Луи ван Гаалом.
«Люблю ван Гаала, он забавный.
Помню, на командном ужине он впервые встретился с моей женой Колин. Он подошел к ней, сказал: «Ваши дети очень похожи на Уэйна. У него очень сильная сперма». Это было на их первой встрече!
Очень забавный человек с хорошим характером. Он мне очень нравился. Как тренер он научил меня, как никто другой», – сказал Руни.
- 74-летний ван Гаал сейчас на пенсии.
- Тренер был в «МЮ» в 2014-2016 годах.
- С манчестерцами нидерландец брал Кубок Англии.
Источник: The Sun