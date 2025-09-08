Введите ваш ник на сайте
  • Ван Гаал – жене Руни: «Ваши дети похожи на Уэйна – у него очень сильная сперма»

Ван Гаал – жене Руни: «Ваши дети похожи на Уэйна – у него очень сильная сперма»

Вчера, 20:19
4

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился впечатлениями от работы с Луи ван Гаалом.

«Люблю ван Гаала, он забавный.

Помню, на командном ужине он впервые встретился с моей женой Колин. Он подошел к ней, сказал: «Ваши дети очень похожи на Уэйна. У него очень сильная сперма». Это было на их первой встрече!

Очень забавный человек с хорошим характером. Он мне очень нравился. Как тренер он научил меня, как никто другой», – сказал Руни.

  • 74-летний ван Гаал сейчас на пенсии.
  • Тренер был в «МЮ» в 2014-2016 годах.
  • С манчестерцами нидерландец брал Кубок Англии.

Mirak92
1757353120
Какой треш я прочитал)
Ответить
Burtaze
1757354408
Ржу.., Ван Гаал имел ввиду, что сперма других обладателей Колин, возможно и его собственная, оказалась значительно слабее.. Действительно забавно..
Ответить
erybov1965
1757359967
А где мой комментарий, что я не так сказал? Я просто отреагировал на ваш «мусор», который вы публикуете и ни стыда ни совести.Лучше удалите и не публикуйте больше такой позор,за который еще и деньги получает кто-то.
Ответить
  • Читайте нас: 