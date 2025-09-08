Ван Гаал – жене Руни: «Ваши дети похожи на Уэйна – у него очень сильная сперма»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился впечатлениями от работы с Луи ван Гаалом.

«Люблю ван Гаала, он забавный.

Помню, на командном ужине он впервые встретился с моей женой Колин. Он подошел к ней, сказал: «Ваши дети очень похожи на Уэйна. У него очень сильная сперма». Это было на их первой встрече!

Очень забавный человек с хорошим характером. Он мне очень нравился. Как тренер он научил меня, как никто другой», – сказал Руни.