Стало известно, сколько матчей «Ливерпуля» может пропустить Салах

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вошел в предварительную заявку сборной Египта на Кубок африканский наций-2025.

Турнир пройдет с 21 декабря по 18 января в Марокко, однако игрок должен уехать из клуба еще до его начала. ФИФА может потребовать приезда футболистов в сборные за две недели до турнира.

Всего Салах может пропустить 8 игр: с «Интером» (9 декабря), «Брайтоном» (13 декабря), «Тоттенхэмом» (20 декабря), «Вулверхэмптоном» (27 декабря), «Лидсом» (1 января), «Фулхэмом» (4 января), «Арсеналом» (8 января) и «Бернли» (17 января).

«Ливерпуль» рассчитывает сохранить 33-летнего форварда до матча с «Брайтоном» 13 декабря.