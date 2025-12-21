«Манчестер Юнайтед» определился с трансферными целями на зиму

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитниками Рубеном Невешем из «Аль-Хиляля» и Конором Галлахером из «Атлетико».
Манкунианцы рассматривают их в качестве потенциальных приобретений в январе.
Тайлер Адамс из «Борнмута» тоже представляет интерес для «Манчестер Юнайтед», однако сделка по американскому хавбеку вряд ли состоится до лета.
Манкунианцы следят и за полузащитником «Брайтона» Карлосом Балеба, но рассматривают камерунца в качестве трансферной цели по окончании сезона.
«МЮ» также борется с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» за подписание вингера Антуана Семеньо из «Борнмута» в январе. Однако игрок предпочитает перейти к мерсисайдцам, а на второе место в списке приоритетов ставит вариант с «горожанами».
- 28-летний Рубен Невеш в этом сезоне провел за «Аль-Хиляль» 15 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
- 25-летний Конор Галлахер в текущем сезоне принял участие в 24 встречах «Атлетико», отметился 2 голами и 1 передачей
- Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 25 миллионов евро, а англичанина – в 35 миллионов.
Источник: The Guardian