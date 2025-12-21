«Манчестер Юнайтед» определился с трансферными целями на зиму

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитниками Рубеном Невешем из «Аль-Хиляля» и Конором Галлахером из «Атлетико».

Манкунианцы рассматривают их в качестве потенциальных приобретений в январе.

Тайлер Адамс из «Борнмута» тоже представляет интерес для «Манчестер Юнайтед», однако сделка по американскому хавбеку вряд ли состоится до лета.

Манкунианцы следят и за полузащитником «Брайтона» Карлосом Балеба, но рассматривают камерунца в качестве трансферной цели по окончании сезона.

«МЮ» также борется с «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» за подписание вингера Антуана Семеньо из «Борнмута» в январе. Однако игрок предпочитает перейти к мерсисайдцам, а на второе место в списке приоритетов ставит вариант с «горожанами».