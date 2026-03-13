Павлюченко объяснил, почему «Спартак» пропустил 10 голов в 3 матчах

Бывший спартаковец Роман Павлюченко высказался о проблемах московской команды при игре в обороне.

Красно-белые после зимней паузы пропустили десять мячей в трех играх.

«Сочи» забил им два гола, «Динамо» – пять, «Акрон» – три.

Следующий соперник «Спартака» – «Зенит». Они встретятся в 21-м туре РПЛ 14 марта на «Газпром Арене».

«Проблема обороны заключается в классе игроков. Мое мнение такое: уровень больше половины игроков команды не соответствует задачам клуба.

Не хочу никого обидеть, ребята все вроде хорошие, подающие надежды. Но сегодня они не соответствуют классу «Спартака».

Мы все время говорим про тренеров, что они не такие. Но даже Моуринью не поможет», – заявил Павлюченко.