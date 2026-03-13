  • Павлюченко объяснил, почему «Спартак» пропустил 10 голов в 3 матчах

Павлюченко объяснил, почему «Спартак» пропустил 10 голов в 3 матчах

13 марта, 20:35
11

Бывший спартаковец Роман Павлюченко высказался о проблемах московской команды при игре в обороне.

  • Красно-белые после зимней паузы пропустили десять мячей в трех играх.
  • «Сочи» забил им два гола, «Динамо» – пять, «Акрон» – три.
  • Следующий соперник «Спартака» – «Зенит». Они встретятся в 21-м туре РПЛ 14 марта на «Газпром Арене».

«Проблема обороны заключается в классе игроков. Мое мнение такое: уровень больше половины игроков команды не соответствует задачам клуба.

Не хочу никого обидеть, ребята все вроде хорошие, подающие надежды. Но сегодня они не соответствуют классу «Спартака».

Мы все время говорим про тренеров, что они не такие. Но даже Моуринью не поможет», – заявил Павлюченко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Павлюченко Роман
Комментарии (11)
Литейный 4 (returned)
1773423840
Завтра будет 15 в 3 матчах. Гыгыгы
R_a_i_n
1773425197
Ну это прям в глаза бросается, что Денисов, Литвинов, Максименко тянут на дно.
BRO_football
1773428290
Ну конечно. Нужно же легионерами закупится. Чтоб все 11 игроков в стартовом составе были легионерами. Вот тогда все будут соответствовать классу Спартака.
Desma
1773429689
" они не соответствуют классу «Спартака»" Рома, ты поскромничал. Они не соответствуют уровню футбола. Просто дворовые мальчики, пинающие мяч. Это, к сожалению, не только в Спартаке. Это проблема всего российского футбола.
BlackMurder34
1773436553
Ну спартак сам же подписывает их и платит деньги им
