Раскрыт чистый убыток «Спартака» за 2025-й год

«Спартак» опубликовал финансовый отчет по итогам прошлого года.
В нем указано, что чистый убыток красно-белых в 2025-м составил 3,65 миллиарда рублей – на 2,18 млрд больше, чем годом ранее.
Выручка клуба составила 14,61 миллиарда рублей – на 4,31 млрд больше по сравнению с 2024 годом.
64 процента от выручи идет на оплату труда персонала.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
- В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
- Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).
