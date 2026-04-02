Раскрыт чистый убыток «Спартака» за 2025-й год

«Спартак» опубликовал финансовый отчет по итогам прошлого года.

В нем указано, что чистый убыток красно-белых в 2025-м составил 3,65 миллиарда рублей – на 2,18 млрд больше, чем годом ранее.

Выручка клуба составила 14,61 миллиарда рублей – на 4,31 млрд больше по сравнению с 2024 годом.

64 процента от выручи идет на оплату труда персонала.