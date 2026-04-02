Игрок России не согласился, что команда жестко провалилась в матче с Мали

Защитник сборной России Александр Сильянов оценил исход товарищеского матча с Мали (0:0).
– С чем связываете такой результат в матче с Мали?
– Со своими незабитыми голами, с нереализованными нами моментами.
– Можно это назвать жестким провалом с учетом того, что не обыграли Мали, приехавшую неосновным составом?
– Нет. Почему это жесткий провал? Мы старались выиграть. Их команда стояла в обороне, но мы даже в этих условиях создавали моменты. Просто не забили пенальти. И с игры нам не везло – попадали в штангу или мимо ворот.
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех встречах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- В последнем матче Россия сыграла вничью с Мали (0:0). У Мали в последних семи матчах ни одной победы в основное время.
- Россия и Мали сыграли впервые.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Известия»