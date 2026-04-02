Игрок России не согласился, что команда жестко провалилась в матче с Мали

Защитник сборной России Александр Сильянов оценил исход товарищеского матча с Мали (0:0).

– С чем связываете такой результат в матче с Мали?

– Со своими незабитыми голами, с нереализованными нами моментами.

– Можно это назвать жестким провалом с учетом того, что не обыграли Мали, приехавшую неосновным составом?

– Нет. Почему это жесткий провал? Мы старались выиграть. Их команда стояла в обороне, но мы даже в этих условиях создавали моменты. Просто не забили пенальти. И с игры нам не везло – попадали в штангу или мимо ворот.