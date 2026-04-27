Аршавин сравнил «Краснодар» и «Зенит» по числу чемпионских матчей в этом сезоне

Заместитель председателя правления «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Краснодар» сыграл больше чемпионских игр, чем петербуржцы.
«У «Краснодара» вопрос в том, хватит ли сил этим 11-12 футболистам, не случится ли что-нибудь с Кордобой. Тогда что-то может измениться не в пользу «Краснодара». Думаю, если по всему чемпионату судить, «Краснодар», конечно же, больше чемпионских матчей провел, чем «Зенит», – сказал Аршавин.
- «Краснодар» занимает 1-е место в РПЛ с 60 очками после 27 туров. «Зенит» отстает от «быков» на один балл.
- Чемпионат России закончится 17 мая.
