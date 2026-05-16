  • Мостовой заявил, что «Краснодар» в чемпионской гонке может рассчитывать только на одно

Мостовой заявил, что «Краснодар» в чемпионской гонке может рассчитывать только на одно

Вчера, 20:41
6

Александр Мостовой, бывший футболист сборных СССР и России, поделился мнением о раскладах в чемпионской гонке Мир РПЛ перед последним туром.

«Как «Зенит» может отдать титул? Вы, что, думаете, они не сыграют в Ростове вничью? Кто в это поверит? Никто! Хотя чудеса в футболе бывают, и «Краснодару» нужно надеяться именно на чудо», – сказал Мостовой.

  • Перед 30-м туром «Зенит» лидирует в таблице с 65 очками. «Краснодар» отстает на два балла – у команды Мурада Мусаева 63 очка.
  • Для чемпионства петербуржцам достаточно не проиграть «Ростову» в гостях, а «Краснодару» необходима победа над «Оренбургом» в сочетании с поражением сине-бело-голубых.
  • Оба матча начнутся 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Мостовой Александр
Комментарии (6)
волчарик
1778955085
А у чуда есть конкретная фамилия.
Garrincha58
1778957175
Посмеюсь, если чудо случится
TOMSON
1778957463
Опасно это. И Динамо, Краснодар не должен был проигрывать. Если Зенит проиграет, букмекеры такой куш снимут. Сейчас же все на не проигрыш понесли. Вот и судью грамотного уже поставили, двух судей! Я понимаю, что звучит как бред. Но если вдруг это произойдет, не верьте в чудо.
somn
1778959966
Если честно, то от Зенита последнее время можно ждать, что угодно. Однако! Жду, надеюсь, верю, болею.
