Мостовой заявил, что «Краснодар» в чемпионской гонке может рассчитывать только на одно

Александр Мостовой, бывший футболист сборных СССР и России, поделился мнением о раскладах в чемпионской гонке Мир РПЛ перед последним туром.

«Как «Зенит» может отдать титул? Вы, что, думаете, они не сыграют в Ростове вничью? Кто в это поверит? Никто! Хотя чудеса в футболе бывают, и «Краснодару» нужно надеяться именно на чудо», – сказал Мостовой.