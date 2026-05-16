Мостовой заявил, что «Краснодар» в чемпионской гонке может рассчитывать только на одно

Александр Мостовой, бывший футболист сборных СССР и России, поделился мнением о раскладах в чемпионской гонке Мир РПЛ перед последним туром.
«Как «Зенит» может отдать титул? Вы, что, думаете, они не сыграют в Ростове вничью? Кто в это поверит? Никто! Хотя чудеса в футболе бывают, и «Краснодару» нужно надеяться именно на чудо», – сказал Мостовой.
- Перед 30-м туром «Зенит» лидирует в таблице с 65 очками. «Краснодар» отстает на два балла – у команды Мурада Мусаева 63 очка.
- Для чемпионства петербуржцам достаточно не проиграть «Ростову» в гостях, а «Краснодару» необходима победа над «Оренбургом» в сочетании с поражением сине-бело-голубых.
- Оба матча начнутся 17 мая в 18:00 по московскому времени.
