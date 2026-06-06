«Зенит» оформил переход бразильца за 21 миллион

Нападающий «Трабзонспора» Фелипе Аугусто продолжит карьеру в «Зените».
Клубы достигли финальных договоренностей и уже готовят юридическое оформление сделки.
Сумма трансфера составит 17+4 миллионов евро. При этом прописанные бонусы нельзя назвать легко реализуемыми.
Также «Трабзонспор» получит 15 процентов от суммы будущей перепродажи бразильца.
Сам игрок заключит с «Зенитом» пятилетний контракт с зарплатой 2,3 миллиона евро в год.
- В сезоне-2025/26 Аугусто забил 15 голов в 40 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
Источник: «Мяч.ру»