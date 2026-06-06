«Зенит» оформил переход бразильца за 21 миллион

Нападающий «Трабзонспора» Фелипе Аугусто продолжит карьеру в «Зените».

Клубы достигли финальных договоренностей и уже готовят юридическое оформление сделки.

Сумма трансфера составит 17+4 миллионов евро. При этом прописанные бонусы нельзя назвать легко реализуемыми.

Также «Трабзонспор» получит 15 процентов от суммы будущей перепродажи бразильца.

Сам игрок заключит с «Зенитом» пятилетний контракт с зарплатой 2,3 миллиона евро в год.