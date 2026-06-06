Эвра: «Я бы съел Ямаля заживо – спросите Месси, Роналду»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра предположил, как бы он выглядел против форварда «Барселоны» Ламина Ямаля.
«В своем прайме я бы съел Ямаля заживо. Ламин, прости. Люблю тебя… Спросите Криштиану Роналду, спросите Лионеля Месси, спросите других футболистов, против которых я играл. Я не был хорошим мальчиком», – цитирует Эвра ESPN UK в соцсети X.
- В завершившемся сезоне Ямаль провел 45 матчей за «Барселону», забил 24 мяча и отдал 16 голевых передач. В 2025 году он занял второе место в голосовании на «Золотой мяч». За сборную Испании вингер сыграл 25 матчей и забил 6 голов. Он был одним из ключевых игроков команды на победном Евро-2024.
- В минувшем сезоне «Барселона» и сборная Испании не раз спорили из-за нагрузки на Ямаля. В сентябре главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик заявил, что в сборной «не заботятся об игроках», после того как Ямаль принимал обезболивающие во время международной паузы и вернулся в клуб с травмой паха.
- Испания проведет два товарищеских матча перед чемпионатом мира: 4 июня против Ирака в Ла-Корунье (1:1) и 8 июня против Перу в Пуэбле (Мексика). Их Ямаль пропустит из-за травмы.
Источник: «Бомбардир»