Эвра: «Я бы съел Ямаля заживо – спросите Месси, Роналду»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра предположил, как бы он выглядел против форварда «Барселоны» Ламина Ямаля.

«В своем прайме я бы съел Ямаля заживо. Ламин, прости. Люблю тебя… Спросите Криштиану Роналду, спросите Лионеля Месси, спросите других футболистов, против которых я играл. Я не был хорошим мальчиком», – цитирует Эвра ESPN UK в соцсети X.