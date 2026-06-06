Глушенков – о трансфере в Европу: «Кому я там нужен?»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопросы о возможном переходе в зарубежный клуб.

– К тебе есть интерес от каких-то клубов? Сейчас же трансферное окно открыто.

– У меня есть агент, если кто-то будет мной интересоваться, он скажет. Пока ничего не говорил.

– А слухи про подписанный с «Зенитом» контракт до 2030 года?

– Я ничего про это не знаю.

– Самый безумный трансферный слух, который ты сам про себя слышал?

– Это давно было. То ли в «Болонью», то ли в «Верону» меня «провожали».

– Ничего из этого в реальности не было?

– Да нет, конечно. Кому я там нужен?

– Ну, почему ты так о себе отзываешься?

– Так если нет интереса, если не звонит никто. Значит – не нужен.