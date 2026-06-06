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Глушенков – о трансфере в Европу: «Кому я там нужен?»

Сегодня, 12:56
12

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков ответил на вопросы о возможном переходе в зарубежный клуб.

– К тебе есть интерес от каких-то клубов? Сейчас же трансферное окно открыто.

– У меня есть агент, если кто-то будет мной интересоваться, он скажет. Пока ничего не говорил.

– А слухи про подписанный с «Зенитом» контракт до 2030 года?

– Я ничего про это не знаю.

– Самый безумный трансферный слух, который ты сам про себя слышал?

– Это давно было. То ли в «Болонью», то ли в «Верону» меня «провожали».

– Ничего из этого в реальности не было?

– Да нет, конечно. Кому я там нужен?

– Ну, почему ты так о себе отзываешься?

– Так если нет интереса, если не звонит никто. Значит – не нужен.

  • 26-летний Глушенков провел в «Зените» два сезона.
  • В 2024 году его купили у «Локомотива» за 6,3 млн евро.
  • Статистика вингера в составе петербургской команды: 60 матчей, 22 гола, 17 ассистов.

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (12)
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Литейный 4 (returned)
1780740050
Трезво мыслит Максим. Нынешние российские игроки очень слабые. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Гыгыгы
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волчарик
1780740742
Молодец, живет в реальности. При этом и зарабатывает и занимается любимым делом, а главное не лукавит и не боится своих взглядов.
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Красногвардейчик
1780741131
Глушенков – о трансфере в Европу: «Кому я там нужен?» =========== Перевод на русский: ,, нахрена мне нужно бегать, ломаться, тренироваться,меня газпром не плохо кормит,,))))
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Mirak92
1780741356
пусть дуракам Кисляку и Батракову скажет. А то у тех розовые очки
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Дубина
1780742317
В помойке сиди и дальше!! 4 мульта получаешь и не напрягаясь((( ЗПРФ
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Romeo 123
1780742499
Хоть кто то осознаёт а то в Европу меня там ждут , никто вас там не ждёт, единицы кто смог заиграть и то несколько сезонов не больше, сафонова на сколько не известно
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Иван Петров 1986
1780742672
Золотые слова ! Нужно их батракову послушать.
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Hector вернулся
1780744625
Ну так потолок пучеглазого как раз Верона
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Hector вернулся
1780744690
Лучше сгнить на болотах
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