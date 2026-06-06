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Гурцкая определил лучшего игрока в истории Грузии

Вчера, 18:25
6

Агент, блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале FONBET оценил уровень нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии.

Каха Каладзе или Хвича Кварацхелия?

– Хвича. У грузин не было такого, чтобы человек номинировался на лучшего игрока мира. Такого не было никогда. Поэтому даже то, что он хотя бы сейчас в топ-3 номинантов – это неслыханно для грузинского футбола.

– Мы прямо сейчас смотрим за лучшим игроком в истории страны?

– Думаю, да. Конечно, да.

– Тебе же наверняка, ещe когда ему было лет 15, уже говорили, что вот такой талант растeт.

– Ну, Мамука говорил про него всегда. Агент Мамука Джугели, который вообще его нашeл, который занимался им, который его привeз в «Локомотив» в своe время.

– Как он его нашeл?

– Я не знаю. Вряд ли он шeл-шeл, в горах, смотрит, кто-то там пасeтся. И говорит: «О, давай, пошли в футбол играть». Ну нет. Он видел, наверное, в школе талантливый был, техничный парень. Но ты же видел, когда он в Россию приехал, какой он был сырой. Считаю, что Спаллетти для него главный тренер его жизни. То есть Спаллетти сделал из него мощного игрока. Но всe равно нельзя не отметить, что и Сeмин, и Слуцкий приложили руку.

  • «ПСЖ» купил Хвичу полтора года назад у «Наполи» за 80 миллионов евро.
  • Его статистика: 80 матчей, 27 голов, 19 ассистов.
  • Кварацхелия признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2025/26. Он поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Грузия. Лига Эровнули ПСЖ Кварацхелия Хвича Гурцкая Тимур
Комментарии (6)
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Император 1
1780761389
Понятное дело
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Прокс
1780762254
Гурцкая или Сосо Павлиашвили,нет Раинка и Гудвилл вместе с шахтой ,ну и Бумбарашка рядом с всякой свиноботной фекалию!!
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zigbert
1780763477
Тут уж приходится констатировать что это так.
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BoevStas1
1780764000
Тетрадзе тоже был хорош,Каладзе класс!капиани,Хурцилава,Метревели Слава вообще легенда ,так что хз…Хвича конечно молодец,но это ПСЖ!)))
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Plyash
1780764897
А мне из грузин больше всех до сих пор нравится центральный защитник из СССР Саша Чивадзе . Игрок от бога .
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Марк Аврелий!
1780765454
Давид Кипиани!
Ответить
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