Гурцкая определил лучшего игрока в истории Грузии

Агент, блогер Тимур Гурцкая на ютуб-канале FONBET оценил уровень нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии.

– Каха Каладзе или Хвича Кварацхелия?

– Хвича. У грузин не было такого, чтобы человек номинировался на лучшего игрока мира. Такого не было никогда. Поэтому даже то, что он хотя бы сейчас в топ-3 номинантов – это неслыханно для грузинского футбола.

– Мы прямо сейчас смотрим за лучшим игроком в истории страны?

– Думаю, да. Конечно, да.

– Тебе же наверняка, ещe когда ему было лет 15, уже говорили, что вот такой талант растeт.

– Ну, Мамука говорил про него всегда. Агент Мамука Джугели, который вообще его нашeл, который занимался им, который его привeз в «Локомотив» в своe время.

– Как он его нашeл?

– Я не знаю. Вряд ли он шeл-шeл, в горах, смотрит, кто-то там пасeтся. И говорит: «О, давай, пошли в футбол играть». Ну нет. Он видел, наверное, в школе талантливый был, техничный парень. Но ты же видел, когда он в Россию приехал, какой он был сырой. Считаю, что Спаллетти для него главный тренер его жизни. То есть Спаллетти сделал из него мощного игрока. Но всe равно нельзя не отметить, что и Сeмин, и Слуцкий приложили руку.