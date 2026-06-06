Скауты двух европейских клубов просмотрят Сперцяна и Тикнизяна в матче сборной Армении

Представители «Комо» и «Ланса» посетят сегодняшнюю товарищескую встречу между сборными Армении и Казахстана.

Скауты будут просматривать капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и экс-защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, выступающего сейчас за «Црвену Звезду».