Скауты двух европейских клубов просмотрят Сперцяна и Тикнизяна в матче сборной Армении

Представители «Комо» и «Ланса» посетят сегодняшнюю товарищескую встречу между сборными Армении и Казахстана.
Скауты будут просматривать капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и экс-защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, выступающего сейчас за «Црвену Звезду».
- Рыночная стоимость Сперцяна – 25 миллионов евро, Тикнизяна – 7 миллионов евро.
- В сезоне-2025/26 полузащитник «Краснодара» забил 14 голов и сделал 18 ассистов в 42 матчах.
- В активе фулбека «Црвены Звезды» 1 забитый мяч и 7 результативных передач в 47 играх сезона.
Источник: «РБ Спорт»