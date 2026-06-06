Глушенков восхитился Соболевым: «Легенда, феномен»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков высоко отозвался о партнере по команде Александре Соболеве.
– Комментатор Шнякин говорил, что считает тебя главным человеком в «Зените» сейчас. Ты себя так определяешь? Считаешь себя важнейшим?
– Нет. У нас есть много людей в команде, которые делают разную работу. Вместе мы добились этого чемпионства. И все вместе мы взяли этот титул.
– Оцени Соболева в весенней части минувшего сезона.
– Легенда, феномен.
– Что с ним случилось?
– Я уже говорил когда-то: дайте человеку спокойно заниматься своим делом и вы увидите другого Сашку Соболева. Так и получилось.
– Вы над Соболевым подшучивали, когда он сказал про «плохого Сашу»?
– Может, что-то сказали ему пару раз про «плохого мальчика». Но ничего такого не было. Он же не просто это сказал, а сказал – и делает.
– Он выставил фотографию, где спит с кубком РПЛ. У тебя такого не будет?
– Такое фото мне не надо (смеется). У меня есть обычная фотография с кубком – этого достаточно.
- В сезоне-2025/26 Соболев забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 38 матчах.
- Он перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года за 10 миллионов евро.