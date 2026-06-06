Мнение Смородской о Карпукасе в «Зените»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на скорый трансфер полузащитника Артема Карпукаса в «Зенит».

«Локомотив» очень смело раздает своих сильных футболистов. Не знаю, чем руководствуется клуб. Думала, что в команде есть талантливые игроки из академии, но сейчас вижу, что их нет.

Я бы не отдавала Карпукаса в «Зенит». Петербуржцы его покупают под новый лимит. Артем будет сидеть на скамейке», – сказала Смородская.