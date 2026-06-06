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Мнение Смородской о Карпукасе в «Зените»

Вчера, 18:59
2

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на скорый трансфер полузащитника Артема Карпукаса в «Зенит».

«Локомотив» очень смело раздает своих сильных футболистов. Не знаю, чем руководствуется клуб. Думала, что в команде есть талантливые игроки из академии, но сейчас вижу, что их нет.

Я бы не отдавала Карпукаса в «Зенит». Петербуржцы его покупают под новый лимит. Артем будет сидеть на скамейке», – сказала Смородская.

  • В прошедшем сезоне Карпукас провел 35 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
  • Контракт полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2027 года. Он воспитанник клуба.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Карпукас Артем Смородская Ольга
Комментарии (2)
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Garrincha58
1780765482
Её ещё не спросили, а так то он точно не усилит Зенит тут фишка в лимите
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Loko_Roma
1780773254
Мне вот иниересно, кроме бомбы про смородскую все забыли, только сдесь ее еще вспоминают, неужели ей звонят и по каждой херне интересуются ее мнением, ну абсурд же
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