Мнение Смородской о Карпукасе в «Зените»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на скорый трансфер полузащитника Артема Карпукаса в «Зенит».
«Локомотив» очень смело раздает своих сильных футболистов. Не знаю, чем руководствуется клуб. Думала, что в команде есть талантливые игроки из академии, но сейчас вижу, что их нет.
Я бы не отдавала Карпукаса в «Зенит». Петербуржцы его покупают под новый лимит. Артем будет сидеть на скамейке», – сказала Смородская.
- В прошедшем сезоне Карпукас провел 35 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
- Контракт полузащитника с «Локомотивом» истекает летом 2027 года. Он воспитанник клуба.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»