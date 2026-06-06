Тренер России на Евро-2008 отреагировал на обвинения команды в допинге

Раймонд Верхейен, тренер сборной России на Евро-2008, отреагировал на слова Рафаэля ван дер Ваарта о матче Россия – Нидерланды.

Ранее экс-полузащитник национальной команды Нидерландов заявил: «Мы не должны этого говорить, но вся эта история с допингом в России... Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмем их. А Аршавин снова стал бегать как на 1-й минуте. Мы больше не справлялись».

В 1/4 финала того турнира Россия победила Нидерланды со счетом 3:1, забив два мяча в дополнительное время.

В полуфинале Россия проиграла Испании (0:3).

– Как вы отреагировали на обвинения ван дер Варта в применении допинга российскими футболистами на Евро-08?

– Он такого не говорил. Я знаю Рафаэля, и это не его мнение.